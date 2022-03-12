Özgün Pazartesi okul var mı? 14 Martta okullar açılacak mı?
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Pazartesi okul var mı? 14 Mart'ta okullar açılacak mı?

Ülke genelinde Aybar ismi verilen kar fırtınasının etkisini sürdürmesi gerekçesiyle birçok ilde 10 Mart tarihinden itibaren okullar tatil edilmişti. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi illerde kar yağışı devam ederken 14 Mart Pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde 14 Mart Pazartesi günü okul olacak mı? Pazartesi günü okullar açılacak mı yoksa kar tatili olacak mı? İşte konuya ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pazartesi (14 Mart) Okullar Var Mı? Kar tatili devam edecek mi?
KAR TATİLİ

Sibirya'dan gelen Aybar soğuk hava dalgasının yurdun dört bir yanını etkisi altına almasıyla birlikte binlerce ilkokul, ortaokul ve lise 14 Mart tarihine kadar tatil edilmişti. Yoğun kar yağışı devam ederken binlerce öğrencinin gözü tatil açıklamasına çevrildi. Peki,14 Mart Pazartesi İstanbul, Ankara, Bursa ve hangi illerde kar tatili var? Okullar ne zaman açılacak?

14 MART PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR VAR MI?

14 Mart Pazartesi okulların tatil olup olmadığı konusunda Valilik tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdilik İstanbul, Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli gibi illermizde kar tatili olacağına ilişkin bir açıklama yayınlanmadı. 14 Mart Pazartesi kar tatili olan iller listesi açıklandığında haberimizde yer alacak.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR VAR

İstanbul Valiliği, kar önlemleri kapsamında 14 Mart Pazartesiye kadar eğitime ara verilmesi kararı almıştı.

14 Mart Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından kar tatili açıklaması yapıldığında haberimizde yer alacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

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