Pegasus yurt içi ve yurt dışı indirimli uçuş kampanyası

Pegasus yeni yıla özel indirimli yurt içi ve yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Yurt dışı seferlerinde biletler 49 eurodan, yurt içi seferlerde ise 899 TL'den satışa çıktı.
Pegasus yeni yıl kampanya 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
Pegasus kampanya dahilinde; Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum, Kayseri, Tiflis'e indirimli bilet satıyor.
Pegasus kampanya dahilinde; Düsseldorf, Viyana, Berlin, Batum, Atina, Roma, Köln, Budapeşte, Amsterdam, Belgrad, Paris, Prag, Brüksel, Edinburgh, Bakü, Dubai, St. Petersburg'e uçuş seferleri düzenliyor.