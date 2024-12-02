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Pegasus yeni yıla özel indirimli bilet kampanyası başlattı

Pegasus yeni yıla özel indirimli bilet kampanyası başlattı

10:312/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Pegasus yurt içi ve yurt dışı indirimli uçuş kampanyası
Pegasus yurt içi ve yurt dışı indirimli uçuş kampanyası

Pegasus yeni yıla özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyada yurt dışı bilet fiyatları 49 eurodan başlıyor. Peki Pegasus yurt içi uçuş kampanya fiyatı ne kadar? İşte, Pegasus uçuş seferleri ve yeni yıl kampanyası tarihi.

Pegasus yeni yıla özel indirimli yurt içi ve yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Yurt dışı seferlerinde biletler 49 eurodan, yurt içi seferlerde ise 899 TL'den satışa çıktı.

PEGASUS YENİ YIL KAMPANYASI UÇUŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Pegasus yeni yıl kampanya 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

PEGASUS YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLİ YURT İÇİ UÇUŞ SEFERLERİ

Pegasus kampanya dahilinde; Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum, Kayseri, Tiflis'e indirimli bilet satıyor.

PEGASUS YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLİ YURT DIŞI UÇUŞ SEFERLERİ NEREYE YAPILACAK?

Pegasus kampanya dahilinde; Düsseldorf, Viyana, Berlin, Batum, Atina, Roma, Köln, Budapeşte, Amsterdam, Belgrad, Paris, Prag, Brüksel, Edinburgh, Bakü, Dubai, St. Petersburg'e uçuş seferleri düzenliyor.



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