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AJet indirimli bilet kampanyası devam ediyor

AJet indirimli bilet kampanyası devam ediyor

11:5720/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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AJet'ten indirimli bilet kampanyası
AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği kampanyalı uçuşlar, yıl sonuna kadar devam ediyor. Bu kampanya sayesinde, Türkiye'den Kıbrıs'a seyahat etmek isteyenler, oldukça uygun fiyatlarla uçuş yapabilecek. İşte, AJet Kıbrıs indirimli bilet kampanyası detayları...

Havayolu şirketi AJet, yurt içi uçak biletlerinde indirim kampanyası başlattı. AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için başlattığı indirimli bilet kampanyası devam ediyor. AJet indirimli bilet Kampanya dahilinde 799 liradan başlayan bilet fiyatları, 60 bin yolcu ile sınırlandırıldı. Peki AJet'in indirimli bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi uçuşları kapsıyor?

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

AJet bilet kampanyası 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak. AJet bilet kampanyasından bilet alan yolcular, seyahatlerini 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 arasında yapabilir.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?

Kampanya, tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır. İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara (Esenboğa Havalimanı) ve Çukurova (Çukurova Uluslararası Havalimanı) çıkışlı Lefkoşa (Ercan Havalimanı) varışlı ve Lefkoşa (Ercan Havalimanı) çıkışlı İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara (Esenboğa Havalimanı) ve Çukurova (Çukurova Uluslararası Havalimanı) varışlı uçuşlarda geçerlidir.

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLET FİYATLARI

AJet hava yolu şirketi hakkında

AJet veya eski adıyla AnadoluJet, Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketidir. Nisan 2008 tarihinde geniş halk kitlelerinin ulaşım hizmetinden yararlanmaları amacıyla Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli ile yapılandırdığı farklı bir ticari markası olarak kurulmuştur.

29 Mart 2020'den beri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dış hat seferleri de düzenlemeye başlamıştır. Temmuz 2023 itibarıyla THY'den ayrılarak ayrı bir şirket haline getirildi. Kasım 2023'te şirketin adı AJET Hava Taşımacılığı A.Ş. olarak değiştirildi ve yeni bir logo tasarlandı.

5 uçakla operasyona başlayan AJet, ilk yılında 8 uçaklık, 2010 yılının ilk yarısında ise 16 uçaklık bir filoya ulaşmıştır. 2015'te filosunu 30 uçağa çıkaran AJet günümüzde 84 uçakla hizmet vermektedir. Türkiye'nin 41 iline seferler düzenleyen AJet, yurt dışında 48 şehre sefer düzenlemektedi

AJet yurt içi uçuş noktaları

84 uçaklık filo ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ortak iç hat uçuşları ve Kıbrıs uçuşları olmak üzere 89 noktaya karşılıklı seferler düzenliyor. Ağustos 2023 itibarıyla aşağıdaki havalimanlarına sefer düzenlemektedir:

  • Adıyaman Havalimanı
  • Ağrı Havalimanı
  • Ankara Esenboğa Havalimanı
  • Antalya Havalimanı
  • Gazipaşa-Alanya Havalimanı
  • Balıkesir Koca Seyit Havalimanı
  • Batman Havalimanı
  • Bingöl Havalimanı
  • Bursa Yenişehir Havalimanı
  • Çanakkale Havalimanı
  • Çukurova Uluslararası Havalimanı
  • Denizli Çardak Havalimanı
  • Diyarbakır Havalimanı
  • Elazığ Havalimanı
  • Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı
  • Erzurum Havalimanı
  • Gaziantep Havalimanı
  • Hakkâri-Yüksekova Havalimanı
  • Iğdır Havalimanı
  • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
  • İzmir Adnan Menderes Havalimanı
  • Kahramanmaraş Havalimanı
  • Kars Havalimanı
  • Kastamonu Havalimanı
  • Kayseri Havalimanı
  • Konya Havalimanı
  • Malatya Havalimanı
  • Mardin Havalimanı
  • Muğla Milas-Bodrum Havalimanı
  • Muğla Dalaman Havalimanı
  • Muş Havalimanı
  • Nevşehir Kapadokya Havalimanı
  • Ordu-Giresun Havalimanı
  • Rize-Artvin Havalimanı
  • Samsun Çarşamba Havalimanı
  • Siirt Havalimanı
  • Sivas Nuri Demirağ Havalimanı
  • Şanlıurfa GAP Havalimanı
  • Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı
  • Tokat Havalimanı
  • Trabzon Havalimanı
  • Van Ferit Melen Havalimanı

AJet yurt dışı uçuş noktaları

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa
  • Kuveyt Kuveyt
  • Birleşik Arap Emirlikleri Dubai
  • Irak Bağdat
  • Bahreyn Bahreyn
  • Azerbaycan Bakü
  • Kırgızistan Bişkek
  • Suudi Arabistan Cidde
  • Irak Erbil
  • Suudi Arabistan Riyad
  • İran Tahran
  • İsrail Tel Aviv
  • Gürcistan Tiflis
  • Suudi Arabistan Dammam
  • Suudi Arabistan Medine
  • Hollanda Amsterdam
  • İsviçre Basel
  • Sırbistan Belgrad
  • Almanya Berlin
  • Lübnan Beyrut
  • Macaristan Budapeşte
  • Belçika Brüksel
  • İsviçre Cenevre
  • Almanya Düsseldorf
  • Almanya Frankfurt
  • Mısır Gize
  • Almanya Hamburg
  • Almanya Hannover
  • Danimarka Kopenhag
  • Almanya Köln
  • Kuveyt Kuveyt
  • Birleşik Krallık Londra
  • Fransa Lyon
  • İtalya Milano
  • Almanya Münih
  • İtalya Roma
  • Bosna-Hersek Saraybosna
  • İsveç Stockholm
  • Almanya Stuttgart
  • Birleşik Arap Emirlikleri Şarika
  • İran Urmiye
  • Kuzey Makedonya Üsküp
  • Fransa Paris
  • Kosova Priştine
  • Avusturya Viyana
  • İsviçre Zürih
#AJET
#AJET indirim kampanyası
#AJET indirimli bilet kampanyası

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