Havayolu şirketi AJet, yurt içi uçak biletlerinde indirim kampanyası başlattı. AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için başlattığı indirimli bilet kampanyası devam ediyor. AJet indirimli bilet Kampanya dahilinde 799 liradan başlayan bilet fiyatları, 60 bin yolcu ile sınırlandırıldı. Peki AJet'in indirimli bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi uçuşları kapsıyor?

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

AJet bilet kampanyası 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak. AJet bilet kampanyasından bilet alan yolcular, seyahatlerini 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 arasında yapabilir.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?

Kampanya, tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır. İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara (Esenboğa Havalimanı) ve Çukurova (Çukurova Uluslararası Havalimanı) çıkışlı Lefkoşa (Ercan Havalimanı) varışlı ve Lefkoşa (Ercan Havalimanı) çıkışlı İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara (Esenboğa Havalimanı) ve Çukurova (Çukurova Uluslararası Havalimanı) varışlı uçuşlarda geçerlidir.

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLET FİYATLARI

AJet hava yolu şirketi hakkında

AJet veya eski adıyla AnadoluJet, Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketidir. Nisan 2008 tarihinde geniş halk kitlelerinin ulaşım hizmetinden yararlanmaları amacıyla Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli ile yapılandırdığı farklı bir ticari markası olarak kurulmuştur.

29 Mart 2020'den beri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dış hat seferleri de düzenlemeye başlamıştır. Temmuz 2023 itibarıyla THY'den ayrılarak ayrı bir şirket haline getirildi. Kasım 2023'te şirketin adı AJET Hava Taşımacılığı A.Ş. olarak değiştirildi ve yeni bir logo tasarlandı.

5 uçakla operasyona başlayan AJet, ilk yılında 8 uçaklık, 2010 yılının ilk yarısında ise 16 uçaklık bir filoya ulaşmıştır. 2015'te filosunu 30 uçağa çıkaran AJet günümüzde 84 uçakla hizmet vermektedir. Türkiye'nin 41 iline seferler düzenleyen AJet, yurt dışında 48 şehre sefer düzenlemektedi

AJet yurt içi uçuş noktaları

84 uçaklık filo ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ortak iç hat uçuşları ve Kıbrıs uçuşları olmak üzere 89 noktaya karşılıklı seferler düzenliyor. Ağustos 2023 itibarıyla aşağıdaki havalimanlarına sefer düzenlemektedir:

Adıyaman Havalimanı

Ağrı Havalimanı

Ankara Esenboğa Havalimanı

Antalya Havalimanı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı

Batman Havalimanı

Bingöl Havalimanı

Bursa Yenişehir Havalimanı

Çanakkale Havalimanı

Çukurova Uluslararası Havalimanı

Denizli Çardak Havalimanı

Diyarbakır Havalimanı

Elazığ Havalimanı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı

Erzurum Havalimanı

Gaziantep Havalimanı

Hakkâri-Yüksekova Havalimanı

Iğdır Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Kahramanmaraş Havalimanı

Kars Havalimanı

Kastamonu Havalimanı

Kayseri Havalimanı

Konya Havalimanı

Malatya Havalimanı

Mardin Havalimanı

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı

Muğla Dalaman Havalimanı

Muş Havalimanı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı

Ordu-Giresun Havalimanı

Rize-Artvin Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı

Siirt Havalimanı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı

Şanlıurfa GAP Havalimanı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı

Tokat Havalimanı

Trabzon Havalimanı

Van Ferit Melen Havalimanı

AJet yurt dışı uçuş noktaları