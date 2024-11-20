Pegasus Havayolları'nın düzenli olarak yaptığı personel alımları, sektöre yeni katılımlar için kapılarını açmaktadır. "Pegasus deneyimsiz kabin memuru alımı" ilanları, özellikle üniversite mezunu ve sektöre ilgi duyan gençlerin başvurularını beklemektedir. Pegasus iş başvurusu yapmak isteyenlerin, başvuru sürecinde dikkatli olmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları önemlidir. Pegasus kariyer sitesi üzerinden yapılan başvurular, adayların kolaylıkla başvuruda bulunmalarını sağlamaktadır.
Pegasus Hava Yolları, tecrübesiz kabin memuru alıyor. Tam zamanlı olarak verilen iş ilanına başvurular, kariyer platformları üzerinden yapılıyor.
- T.C. Vatandaşı
- 01.01.1989 ve sonrası doğumlu
- Minimum ön lisans mezunu
- İyi derecede İngilizce bilen
- Kadın adaylarda 160 - 180 cm; Erkek adaylarda 170 - 190 cm boy aralığında olan
- Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmayan
- Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan
- Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan
İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan.
Kabin memuru; yolcuların, havayolu firmasının belirlediği güvenlik ve konfor standartlarına uygun bir şekilde seyahat etmesini sağlar.
Yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara yapılan uçuşlar sırasında, yolcuların rahatı ve güvenliğini sağlamakla görevli olan kabin memurunun diğer sorumlulukları şunlardır;
Kabin memuru olmak için iki yıllık eğitim veren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri önlisans programından mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca, bu görevi yapacak kişilerin adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir.
Kabin Memuru çalışanlarının deneyim yılına göre aylık maaşları inceleyebilirsin. 1 yıldan az deneyimli Kabin Memuru olanlar ortalama 29,200.00 TL, 4-6 yıl deneyime sahip olanlar ortalama 55,300.00 TL ve 15+ yıl deneyimi olanlar ise ortalama 44,500.00 TL almaktadır. Bu tablo, deneyim arttıkça maaşların yükseldiğini göstermektedir.
Pegasus Hava Yolları (diğer adıyla Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) (BIST: PGSUS ), Uyguladığı “low cost” (düşük maliyetli hava yolu) modeli ile uygun fiyatlı, seyahat etme hizmeti sağlamaktadır. Kısa ve orta menzilli hatlarda, noktadan noktaya uygun ücretle ulaşım imkânı sunan havayoludur.
1990 yılında Aer Lingus, Silkar Yatırım ve Net Holding'in ortak girişimiyle İstanbul'da kurulan Pegasus, charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapmıştır. 1994 yılında Çukurova Holding yönetiminde bulunan Yapı Kredi Bankası tarafından satın alınmış olunup, 2005 yılında Yapı Kredi Bankası'na ait hisselerinin tamamını Şevket Sabancı ve ailesine ait olan Esas Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır ve aynı yıl Aralık ayında tarifeli iç hat seferlerine başlayarak Türkiye’de faaliyet gösteren 4. tarifeli havayolu olmuştur.
31 Mart 2023 tarihinde çıkan haberde, Ali Sabancı’nın 17 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Pegasus Hava Yolları’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığını, başkan vekili Mehmet Nane’ye teslim etti. Genel Müdürlük görevini Güliz Öztürk yürütmektedir.
Yerli hava yolları içerisinde en genç filolardan birine sahip olarak, 21 Ağustos 2023 itibarıyla 15 tanesi Boeing 737-800, 9 tanesi Airbus A320neo, 46 tanesi Airbus A320neo ve 33 tanesi Airbus A321neo’dan oluşan, yaş ortalaması 4,8 olan toplam 103 uçaklık filosuyla operasyonlarını sürdürmektedir.
Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya yayılan bir coğrafyada olmak üzere 44 ülkede 124 noktaya tarifeli seferler gerçekleştirmektedir.