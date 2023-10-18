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Lionel Messi attı, Arjantin deplasmanda Peru’yu 2-0 mağlup etti | ÖZET

Dünya Kupası 2026 Güney Amerika Elemeleri’nde son şampiyon Arjantin deplasmanda Peru ile karşılaştı. Dakika 32’ ve 42’de Lionel Messi’nin attığı gollerle Arjantin maçtan 2-0 galip ayrıldı. Arjantin bu sonuçla elemelerde 4’de 4 yaparak puanını 12’ye çıkardı. Peru ise 3. mağlubiyetini alarak 1 puanla 9. sırada yer aldı. Peru - Arjantin maç özetini izlemek ve Güney Amerika Elemeleri puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:45 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Peru 0-2 Arjantin Maç Özeti

Peru 0-2 Arjantin Maç Özeti

Arjantin, Dünya Kupası 2026 Güney Amerika Elemeleri’nde deplasmanda Peru ile karşılaştı. Maç Arjantin’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Lionel Messi’den geldi. Peru - Arjantin maç özeti ve Güney Amerika Elemeleri fikstürü haberimizde.

PERU - ARJANTİN MAÇ ÖZETİ

Peru - Arjantin maç özetini izlemek için

PERU - ARJANTİN MAÇ SONUCU

2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ PUAN DURUMU

2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ FİKSTÜR

2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ GOL KRALLIĞI



#Lionel Messi
#Arjantin
#Peru
#2026 Dünya Kupası
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