Peru 0-2 Arjantin Maç Özeti
Arjantin, Dünya Kupası 2026 Güney Amerika Elemeleri’nde deplasmanda Peru ile karşılaştı. Maç Arjantin’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Lionel Messi’den geldi. Peru - Arjantin maç özeti ve Güney Amerika Elemeleri fikstürü haberimizde.
PERU - ARJANTİN MAÇ ÖZETİ
PERU - ARJANTİN MAÇ ÖZETİ
PERU - ARJANTİN MAÇ SONUCU
PERU - ARJANTİN MAÇ SONUCU
2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ PUAN DURUMU
2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ PUAN DURUMU
2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ FİKSTÜR
2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ FİKSTÜR
2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
2026 DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
#Lionel Messi
#Arjantin
#Peru
#2026 Dünya Kupası
1 saat önce