Peugeot 408 , Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen bir crossover otomobildir. Haziran 2022'de 308 ile 3008 veya 508 arasına yerleştirilen bir C segmenti araç olarak tanıtıldı. 408 geniş ve konforlu bir iç mekana sahiptir. Standart olarak 10 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve baş üstü ekranla birlikte gelir. 408 aynı zamanda şeritten ayrılma uyarısı, uyarlanabilir hız sabitleyici ve otomatik acil frenleme gibi bir dizi güvenlik özelliğiyle de donatılmıştır.

Peugeot 408 fiyatları

Peugeot 408 Benzinli

Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 fiyatı 1.691.000 TL

Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 fiyat ı 1.952.500 TL

Peugeot 408 özellikleri

2023 Peugeot 408, Peugeot'nun yeni nesil tasarım çizgilerini taşıyan ve hem sedan hem de SUV özelliklerini bir arada sunan bir modeldir. Türkiye'de şu anda sadece 1.2 litrelik benzinli motorla satılmaktadır. Dış tasarımda, ön farlar, ızgara ve tamponun bir bütün olarak tasarlandığı dikkat çekmektedir. Arka tarafta ise bagaj kapağı ve stop lambaları arasında uzanan bir LED şerit yer almaktadır.

İç tasarımda, gösterge paneli ve multimedya ekranının bir arada bulunduğu i-Cockpit kokpit yer almaktadır. Direksiyon simidinin yuvarlak yapısı ve vites kolunun küçük boyutu da dikkat çeken özelliklerdendir.

Teknik özellikler açısından, 1.2 litrelik PureTech benzinli motor 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretmektedir. Bu motor, 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ile birlikte çalışmaktadır.

Sürüş destek sistemleri açısından, 408'de 180 derecelik geri görüş kamerası, ön-arka park sensörü, geri manevra trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, aktif şerit takip sistemi, hız sınırı tanıma ve öneri, akıllı far sistemi (aktif uzun far), aktif tam duruş güvenlik freni ve dur & kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici gibi özellikler bulunmaktadır.

2023 Peugeot 408'in öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Yeni nesil tasarım çizgileri Sedan ve SUV özelliklerini bir arada sunan gövde LED farlar ve stop lambaları i-Cockpit kokpit 1.2 litrelik PureTech benzinli motor 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman Zengin sürüş destek sistemleri

Peugeot 408 otomatik mi?

Yeni Peugeot 408, 8-ileri EAT8 otomatik şanzıman ve yeni nesil 1.2 PureTech 130hp benzinli motor ile konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

Peugeot 408 online satış ne zaman?

Ekim 2022'deki Paris Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, Mart 2023 itibarıyla Türkiye'de satılmaya başlandı.

408 SUV mu sedan mı?

Dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan Peugeot, yeni 408 modeliyle SUV kodlu dinamik bir siluet ve fastback tasarımı birleştiriyor. Bu otomobili ne sedan ne hatchback ne de tam SUV kategorisine yerleştirebilmek zor.

Peugeot 408 hibrit mi?

Model, PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 ve PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor ile Türkiye yollarında. Her iki şarj edilebilir hibrit motor da lityum-iyon bataryaya sahip ve 12,4 kWsa şarj kapasitesine ve 102 kW güce sahip olacak.

Peugeot 408 Dizel var mı?

Yeni 408'in motor seçenekleri ise 167 beygir güç üretecek 1.6 litrelik turbo motor ve 4 silindirli 1.8 litrelik motor ile kısıtlı olacak. 408 modelinin satışa sunulmasının ardından 308'de yer alan yeni 1.2 litrelik THP, 1.6 litrelik e-HDI dizel ve 1.6 litrelik THP turbo motor seçenekleri de eklenecek.

Yeni 408 Hangi segment?

Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla üretime odaklandığı fastback tasarım yeni modeli 408, Allure ve GT donanım paketleriyle, 6 farklı renk seçeneğiyle 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla, 1 milyon 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

Peugeot 408 Hangi kasa?

Sınıf : Alt orta sınıf

Gövde tipi: 4 kapılı sedan

Düzen: Önden motorlu, önden çekişli