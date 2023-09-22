Peygamberimiz nazardan korunmak için hangi sureleri ve duaları okumuştur?

Nazardan nasıl korunulur,

var mıdır? Peygamber efendimizin nazardan korunma duası nasıldır? Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de,

"İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi."