Peygamberimiz nazardan korunmak için hangi sureleri ve duaları okumuştur?

Nazara karşı okunacak dua
Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır?
Nazara karşı Felak ve Nas suresi
- Bismillâhirrahmânirrahîm
- 1. Kul eûzü bi-rabbi’l-felak
- 2. Minşerri ma halak
- 3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
- 4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
- 5. Ve min şerri hasidin iza hased
- Bismillâhirrahmânirrahîm
- 1. Kul e'ûzü birabbinnâs
- 2- Melikinnâs
- 3- İlâhinnâs
- 4- Min şerrilvesvâsilhannâs
- 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
- 6- Minelcinneti vennâs.
Peygamberimizin torunları için okuduğu nazar duası
Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ
(Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh)
- "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım."(Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).
Nazara karşı okunacak sureler
Nazara karşı Ayetel Kürsi
- Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Nazara karşı İhlas Suresi
- Bismillâhirrahmânirrahîm
- 1- Gul huvallâhu ehad.
- 2- Allâhu's-samed.
- 3- Lem yelid ve lem yûled.
- 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.
Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Arapça okunuşu
Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe okunuşu
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).