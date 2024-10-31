Nazar duası, özellikle yeni doğmuş bebekler gibi masum ve korunmaya muhtaç varlıklar için sıkça okunan dualardandır. Nazar değmesi olarak bilinen olumsuz etkilerden korunmak amacıyla kullanılan bu dualar, İslam kültüründe önemli bir yere sahiptir. Kur’an-ı Kerim'de, "İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi" (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Peki bebeğe okunacak nazar duası hangisi? Nazar için hangi sureler okunur? Peygamber efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için hangi duayı okurdu? Haberimizde cevaplarını bulabilirsiniz.
Nazar, inancımıza göre, bir kişinin birine veya bir şeye hayranlıkla bakması sonucunda o kişiye veya şeye zarar gelmesine sebep olabilen bir enerjidir. Nazar için İslam'da bazı dualar ve ayetler tavsiye edilir. İşte nazardan korunmak için okunabilecek dualar:
Nazar değen bebeğe hangi dua okunur?
"Nazar değen bebeğe hangi dua okunur?" sorusunun cevabı ebeveynler tarafından araştırılıyor. Peki, nazar değen bebeğe hangi dua okunur? Nazar için hangi sureler okunur? Peygamber efendimizin nazardan korunma duası nasıldır?
Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır?
Nazardan korunmak için hangi sureler, dualar okunur?
Felak ve Nas suresi
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Kul eûzü bi-rabbi’l-felak
2. Minşerri ma halak
3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
5. Ve min şerri hasidin iza hased
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs.
Peygamberimizin torunları için okuduğu nazar duası
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ
(Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh)
- "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım."(Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).
Nazara karşı okunacak sureler
Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir(Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).
Ayetel Kürsi
- Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
İhlas suresi
Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Gul huvallâhu ehad.
2- Allâhu's-samed.
3- Lem yelid ve lem yûled.
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.