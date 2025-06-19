Piyasalarda hareketlilik sürüyor 19 Haziran 2025: Dolar, Avro, Sterlin, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, altın fiyatlarında son durum

Piyasalarda hafta sonuna yaklaşılırken, günün son işlem rakamları da belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören değerli materyaller ile döviz kuralarındaki fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın, borsa, dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalardan güncel gelişmeler ve rakamlar.





DÖVİZ KURALARINDA SON DURUM (19 Haziran 2025)

İSTANBUL SERBEST PİYASA

ABD Doları (USD)

Çarşamba: • Alış: 39,5180 TL • Satış: 39,5190 TL

Perşembe: • Alış: 39,5650 TL • Satış: 39,5660 TL

Avro (EUR)

Çarşamba: • Alış: 45,4490 TL • Satış: 45,4500 TL

Perşembe: • Alış: 45,5420 TL • Satış: 45,5430 TL

İngiliz Sterlini (GBP)

Çarşamba: • Alış: 53,1400 TL • Satış: 53,1500 TL

Perşembe: • Alış: 53,3300 TL • Satış: 53,3500 TL

İsviçre Frangı (CHF)

Çarşamba: • Alış: 48,3000 TL • Satış: 48,3100 TL

Perşembe: • Alış: 48,5200 TL • Satış: 48,5300 TL

ANKARA SERBEST PİYASA

ABD Doları (USD)

Çarşamba: • Alış: 39,4880 TL • Satış: 39,5680 TL

Perşembe: • Alış: 39,5350 TL • Satış: 39,6150 TL

Avro (EUR)

Çarşamba: • Alış: 45,4090 TL • Satış: 45,4890 TL

Perşembe: • Alış: 45,5020 TL • Satış: 45,5820 TL

İngiliz Sterlini (GBP)

Çarşamba: • Alış: 53,0800 TL • Satış: 53,2900 TL

Perşembe: • Alış: 53,2700 TL • Satış: 53,4800 TL





BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 ve 42,68 puan artışla 9.238,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.092,69 puanı, en yüksek 9.294,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kaybıyla 9.102,02 puandan tamamladı.





BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 109,96 puan ve yüzde 1,08 kayıpla 10.101,46 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 76'sı geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





ALTININ KİLOGRAM FİYATI 4 MİLYON 320 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 320 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 310 bin lira, en yüksek 4 milyon 329 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 330 bin liradan tamamlamıştı.





KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 759 milyon 476 bin 218,14 lira, işlem miktarı ise 1.344,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 786 milyon 444 bin 530,33 lira olarak gerçekleşti.





Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.





ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 369 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 369 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi de yüzde 43,24 seviyesinde gerçekleşti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,4525, satışta 39,6106 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,3953, satışta 39,5531 lira olarak belirlemişti.





Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 145,70 düzeyinde seyrediyor.