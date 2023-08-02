Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında market poşet fiyatları hakkında yeni bir karar yayınlandı. Karara göre geri kazanım katılım payı tutarları açıklandı. Buna göre plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruş olarak sabit bırakıldı.

Ocak 2023 için poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi talep edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ocak 2023’te plastik poşet katılım payı artarak 38,5 kuruş olmuş ancak, tüketicilerin poşet satın alırken ödeyeceği fiyat ise 25 kuruşta sabit tutulmuştu. Son karar sonrasında marketletin poşet ücretini tüketiciye yansıtıp yansıtmayacağı ise henüz bilinmiyor.