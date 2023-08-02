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Plastik poşet ücretlerine zam geldi

2023 yılına başlarken, katkı paylarında artışa rağmen vatandaşa yansıtılmayan poşet zammında yeni karar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında başlatılan ücretli poşet uygulaması için Resmi Gazete’de yeni bir karar yayımlandı. Peki, plastik poşetlere ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar...

12:33 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Poşet fiyatı

Poşet fiyatı

Market poşetlerine zam geldi. Poşetlerin geri kazanım katılım payının güncellendi. 1 Ocak 2019'da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu.

PLASTİK POŞETLERE NE KADAR ZAM GELDİ?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında market poşet fiyatları hakkında yeni bir karar yayınlandı. Karara göre geri kazanım katılım payı tutarları açıklandı. Buna göre plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruş olarak sabit bırakıldı.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK MI?

Ocak 2023 için poşet fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi talep edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ocak 2023’te plastik poşet katılım payı artarak 38,5 kuruş olmuş ancak, tüketicilerin poşet satın alırken ödeyeceği fiyat ise 25 kuruşta sabit tutulmuştu. Son karar sonrasında marketletin poşet ücretini tüketiciye yansıtıp yansıtmayacağı ise henüz bilinmiyor.



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