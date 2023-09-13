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Google Play Store'a Nasıl Girilir, Nasıl Yüklenir?

Play Store, Android işletim sistemine sahip cihazlar için uygulama, oyun, müzik, film, kitap, dergi ve daha fazla dijital içerik sunan bir dijital dağıtım platformudur. Google tarafından geliştirilmiştir ve 2008 yılında kullanıma sunulmuştur. Play Store bugün birçok uygulamanın marketidir. Kullanıcılar bir uygulama kullanacakları zaman Play Store'a giriş yaparak uygulamayı indiriyor. Peki, Play Store'a nasıl giriş yapılır? Play Store nasıl yüklenir, indirilir? İşte detayları...

09:54 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Play Store

Play Store

Android telefonlarda, tabletlerde, televizyonlarda ve bilgisayarlarda Google Play uygulaması büyük önem taşıyor. Google Play’in herhangi bir şekilde cihazdan silinmesi durumunda tekrar yükleyerek aktif etmek için bazı önemli adımlar atmak gerekiyor.
, Android cihazlarda önceden yüklenmiş olarak gelir. Ancak, cihazınızda
yoksa, Google Play web sitesinden veya Android cihazınızın ayarlar bölümünden indirebilirsiniz.

GOOGLE PLAY STORE GİRİŞ

Google Play Store'a giriş yapmak için internet tarayıcınızdan https://play.google.com/ adresine giriş yapın.

PLAY STORE NASIL YÜKLENİR?

İnternet tarayıcınız üzerinden Google Play APK araması yaparak Google Play APK'sını indirebilirsiniz. Cihazınızın ayarlar bölümünden bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver sekmesini işaretleyerek dosyanızın yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Google Play APK'sını yalnızca güvenilir sitelerden indirmeniz cihaz güvenliğiniz için büyük önem taşımakta.

GOOGLE PLAY STORE İNDİRME ADIMLARI

Ayarlar sayfasını açın.

Güvenlik bölümüne girin.

"Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver" seçeneğini işaretleyin.

Google Play Store APK dosyasını indirin.

İndirdiğiniz dosyanın üzerine dokunun.

Akıllı telefon ya da tabletiniz Google Play Store yüklü olarak gelmediyse uygulayabileceğiniz bir yöntem mevcut. Bu yöntem sayesinde Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazasını yükleyebilirsiniz. Yükleme işleminin ardından mağazaya girebilir, istediğiniz uygulama ya da oyunu indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Android'in resmi uygulama mağazasını yükleyebilmek için söz konusu hizmetin APK dosyası gerekiyor. APK dosyasını indirmeden önce bazı adımları uygulamalısınız. Eğer bu adımları uygulamazsanız APK'yı yüklemeye çalıştığınızda hata ile karşılaşırsınız.

APK dosyaları tıpkı bilgisayarlardaki exe dosyaları gibi uygulama veya yazılımların kurulumlarını gerçekleştiren dosya türüdür. Her Android uygulamasında olduğu gibi Google Play Store uygulaması da kendine özel bir APK kurulum dosyasına sahip.

İlk olarak ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfasında yer alan Güvenlik bölümüne girin. Açılan sayfa üzeirnden "Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver" seçeneğini seçin. Bu işlemi yapmanız halinde artık cihazınız APK dosyalarının yüklenebilmesine izin verecek.

GOOGLE PLAY NASIL AKTİF EDİLİR?

Yükleme tamamlandıktan sonra Google Play aktif olacaktır, Gmail hesabınızla giriş yaptığınızda Google Play'i tekrar eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Söz konusu seçeneği etkin hale getirdikten sonra Google Play Store APK dosyasını indirin. Bunun için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra bir internet sayfası açılacak. Açılan internet sayfasında yer alan "İndir" butonuna basın. Bunu yapmanız durumunda APK dosyası otomatik olarak indirilecek.



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