Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 2022 mülakat sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?

PMYO mülakatlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. PMYO sonuçları 2022 açıklandı mı sorusu yoğun ilgi görürken, kimi adaylar ise PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapıyor. Peki Polis Akademisi Başkanlığı konuya ilişkin duyuru yayımladı mı

PMYO MÜLAKAT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

PMYO ön başvuruları 25 Temmuz- 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111aday başvuruda bulunarak sözlü ve fiziksel parkurlardan mülakata girdi.

PMYO MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2500 aday öğrenci Polis Meslek Yüksekokulu mülakatında sözlü ve fiziksel parkurlardan sınav oldu. Adaylar mülakat sonrası sonuçları araştırmaya başlarken, resmi olarak mülakat sonuçlarının tarihiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

PMYO mülakat ve fiziki parkur sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

PMYO MÜLAKATI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Başarı sıralaması ile ilgili esas puan; fiziksel yeterlilik sınav puanının yüzde 25'i, mülakat sınav puanının yğzde 50'si ile birlikte 8'inci maddeye ek birinci fıkrasındaki 'ç' bendine göre belirlenmiş olan puan türünden vaya türlerinden sınava giren adayın puanının yüzde 25'inin toplamı olması gerekir. Adayın mülakat sınavında başarılı olması için toplam 70 puan veya üzeri alması gerekir.