Özgün Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 2022 mülakat sonuçları bekleniyor Ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 2022 mülakat sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), kurumunda polislik üzerine eğitim verilmekte olup polis yetiştirilmektedir. 2 yıl eğitim veren Polis Meslek Yüksekokulu, bu yıl 2 bin 500 polis adayı alımı için kontenjan açtı. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 2022 mülakat sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PMYO mülakat sonucu sorgulama: 2022 Polislik Meslek Yüksek Okulu mülakat sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
PMYO mülakat sonuçları 2022

PMYO mülakatlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. PMYO sonuçları 2022 açıklandı mı sorusu yoğun ilgi görürken, kimi adaylar ise PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapıyor. Peki Polis Akademisi Başkanlığı konuya ilişkin duyuru yayımladı mı

PMYO MÜLAKAT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

PMYO ön başvuruları 25 Temmuz- 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı. 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111aday başvuruda bulunarak sözlü ve fiziksel parkurlardan mülakata girdi.

PMYO MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2500 aday öğrenci Polis Meslek Yüksekokulu mülakatında sözlü ve fiziksel parkurlardan sınav oldu. Adaylar mülakat sonrası sonuçları araştırmaya başlarken, resmi olarak mülakat sonuçlarının tarihiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

PMYO mülakat ve fiziki parkur sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

PMYO MÜLAKATI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Başarı sıralaması ile ilgili esas puan; fiziksel yeterlilik sınav puanının yüzde 25'i, mülakat sınav puanının yğzde 50'si ile birlikte 8'inci maddeye ek birinci fıkrasındaki 'ç' bendine göre belirlenmiş olan puan türünden vaya türlerinden sınava giren adayın puanının yüzde 25'inin toplamı olması gerekir. Adayın mülakat sınavında başarılı olması için toplam 70 puan veya üzeri alması gerekir.

THY kabin memuru başvuruları sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN
THY kabin memuru başvuruları sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Kimse aynı yaşta olduklarına inanmıyor

Kimse aynı yaşta
olduklarına inanmıyor

​Üniversitede araştırma konusu oldu.
Dünya tarihini değiştirecek keşif

Dünya tarihini değiştirecek keşif

​Bilim insanları şaşkın: Herkes görmek için yarışıyor.
Petrol fiyatları 9 ayın dip seviyesinde: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

​Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynıyor.

Adana'da yakalanan astsubay FETÖ'den tutuklandı

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

Değeri herkesi şaşkına çevirdi.

Serbest kalması tepki toplamıştı: İfadesi de pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.