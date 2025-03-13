Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitim sonu sınavlarıyla ilgili duyuru, Polis Akademisi tarafından yayımlandı. Peki PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak?

POMEM VE PMYO SINAVI NE ZAMAN?

Söz konusu öğrencilerin sınavları, 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak.

POMEM VE PMYO EĞİTİM SONU SINAVI NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde PMYO mezunları için saat: 09.30’da, POMEM mezunları için saat: 11.00’de yapılacaktır.

Yapılacak olan sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Hakkında Genel Bilgiler

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), TYT sınavı ile her yıl farklı bir puan ile alım yapan, 2 Yıllık Önlisans düzeyinde, Çok Dilli ve Çok Uluslu olarak(Erasmus ve Farabi Öğrenci değişim Programlarıyla) Eğitim-Öğretim yapmaktadır. Emniyet Teşkilatının Polis Memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 Yılında Kurulmuşlardır. Üniversitelere bağlı olan Meslek Yüksekokulları(MYO)ndan farkı, Öğrencilerini Yatılı Ağırlamasıdır.

POMEM nedir?

POMEM ya da Polis Meslek Eğitim Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 2 yıllık yüksekokul mezunlarından ve 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

Ankara (Akyurt) İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.



