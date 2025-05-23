POLİS TAYİN SONUÇ SAYFASI 2025: 2025 EGM genel atamalar ne zaman belli olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurlarının merakla beklediği 2025 yılı atama ve tayin süreci gündemdeki yerini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli dönemlerde yapılan genel atamalarla birlikte, görev değişikliği bekleyen emniyet personeli yeni görev yerlerine hazırlanıyor. Başvurularını daha önce tamamlayan polisler, "EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, gözler Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Atama sonuçlarının PBS sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.