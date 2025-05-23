POLİS TAYİN SONUÇ SAYFASI 2025: 2025 EGM genel atamalar ne zaman belli olacak?

Emniyet teşkilatında görevli binlerce polis memurunun merakla beklediği 2025 yılı genel atama ve tayin sonuçlarında geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tayinler, meslek mensuplarının görev yerlerini yeniden şekillendirecek. Geçtiğimiz yıllarda Mayıs sonu itibarıyla duyurulan atama sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvimle ilan edilmesi bekleniyor. Şark görevini bekleyen ya da yer değişikliği talebinde bulunan polisler, gözlerini EGM'nin resmi açıklamalarına çevirmiş durumda. Atama sonuçları, açıklanır açıklanmaz EGM’nin resmî internet sitesi ve Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden erişime açılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurlarının merakla beklediği 2025 yılı atama ve tayin süreci gündemdeki yerini koruyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli dönemlerde yapılan genel atamalarla birlikte, görev değişikliği bekleyen emniyet personeli yeni görev yerlerine hazırlanıyor. Başvurularını daha önce tamamlayan polisler, "EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, gözler Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Atama sonuçlarının PBS sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Emniyet personelleri arasında, ikinci bölgeye atama sırası gelen veya ikinci bölgedeki hizmet süresini doldurduğu için
genel atamaya tabi olanların atama tercihleri ardından sonuçlar duyuruluyor.
Polis genel atamaları her sene Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl genel atama sonuçları 25 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu. 2025 polis atamalarının da şu günlerde ilan edilmesi bekleniyor.
Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek