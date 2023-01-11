Özgün Polis sınav görevi ücretini nasıl alacak?
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Polis sınav görevi ücretini nasıl alacak?

Polislerin sınav görevlendirme ücreti için yeni döneme girildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev başı ücret alan polis memurları için görevlendirme tutarı ile ilgili değişikliğe gidildi. Buna göre, polisler, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polisler sınavlarda oturum başına mı ücret alacak?
Polis sınav görevi ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak.

Polis sınav görevi ücretini nasıl alacak?

Polis memurlarının oturum başı görevlendirme ücreti alabileceği yeni düzenleme ile ilgili detaylar, Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen Polislerimiz, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak. Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer’e ve emeği geçenlere şükranlarımızla..."

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