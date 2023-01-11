Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak.

Polis sınav görevi ücretini nasıl alacak?

Polis memurlarının oturum başı görevlendirme ücreti alabileceği yeni düzenleme ile ilgili detaylar, Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen Polislerimiz, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak. Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer’e ve emeği geçenlere şükranlarımızla..."

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen Polislerimiz, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak.



Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer’e ve emeği geçenlere şükranlarımızla... REKLAM January 11, 2023