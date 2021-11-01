Polislik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 2. dönem sonuç ekranı

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ederken Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden sonuçların duyurulacağı biliniyor. Buna göre; POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sözlü sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Adaylara ek olarak posta yolu sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.