Özgün Polislik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 2 dönem sonuç ekranı
ÖZGÜN HABERLER

Polislik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 2. dönem sonuç ekranı

POMEM sonuçlarının açıklanması için bekleyiş sürüyor. POMEM mülakat sonuçları için gözünü pa.edu adresinde yer alacak polislik sonuçları açıklamasına çeviren adaylar geri sayımı sürdürüyor. 27. POMEM mülakat sonuçları EGM Polis Akademisi resmi sayfası üzerinden adayların erişimine açılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Polislik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 2. dönem sonuç ekranı
pomem

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ederken Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden sonuçların duyurulacağı biliniyor. Buna göre; POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sözlü sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Adaylara ek olarak posta yolu sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.