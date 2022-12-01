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29. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eğitim kurumu bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımı sınavı için hazırlıklar sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından POMEM sonuçları erişime açılmıştı. Başvurusu sonuçlarına göre sınava girecek adaylar POMEM sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 29. Dönem POMEM sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Sınav başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polislik Mülakatı: 29. dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
POMEM MÜLAKAT

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından toplam 13.000 öğrenci alımı için ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav süreci başladı. 29. Dönem POMEM mülakat tarihi ve sınav ücreti ödeme bilgisi adayların gündeminde yer alıyor.

29. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.

POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş)dir.

POMEM SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

POMEM sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

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