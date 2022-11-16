Rusya ve Polonya arasında füze gerginliği! ABD ve Rusya'dan açıklama geldi

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne füze düştü. Gelen ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Rusya ve ABD cephelerinden açıklamalar peş peşe geldi.

POLONYA'DA NE OLDU?

Ukrayna kentlerine gerçekleşen füze saldırılarının ardından NATO üyesi ülke Polonya'da da hareketlilik yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ndeki bir çiftliğe kaynağı henüz bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

POLONYA HAREKETE GEÇTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Polonya harekete geçti. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

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RUSYA'DAN POLONYA AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı" dedi.

ABD: POLONYA HÜKÜMETİ İLE ÇALIŞIYORUZ

Beyaz Saray, topraklarına düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve uygun adımları belirleyeceklerini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Polonya topraklarına bir füzenin düştüğüne dair haberleri gördüklerini ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ile çalıştıklarını belirtti. Watson "Şu anda haberleri ya da hiçbir detayı teyit edemeyiz. Ne yaşandığını ve gelecekte atacağımız uygun adımların ne olduğunu belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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POLONYA'YA FÜZEYİ KİM, NEDEN ATTI?

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin çağrısıyla düzenlenen Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi’nin toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Piotr Müller askeri birlikler başta olmak üzere güvenlik güçlerinin muharebe hazırlıklarını arttırma kararı aldıklarını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki başkanlığında yerel saatle 21.00 itibarıyla düzenlenen Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerden birinin Polonya’ya düşerek 2 kişiyi öldürdüğü haberleri sorulan Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya’nın doğusunda Ukrayna sınırı yakınındaki Hrubieszow ilçesine bağlı Przewodow köyünde bugün bir patlama meydana geldiğini ve 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Yetkililerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirten Piotr Müller, patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Sözcü Müller, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantıda askeri birlikler başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerinin muharebe hazırlıklarının arttırılması kararı alındığını bildirdi.

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Toplantının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da ABD Başkanı John Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde bazı haber ajansları Rusya’nın Ukrayna’ya attığı füzelerden birinin NATO üyesi Polonya’ya düştüğü haberi geçmişti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı söz konusu iddiayı teyit etmezken, Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada söz konusu iddianın kasıtlı provokasyon olduğu belirtildi. Rus füzesinin Polonya toprağına düştüğüne ilişkin Polonyalı makamlardan da herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Öte yandan bazı Polonyalı sosyal medya kullanıcıları sosyal medya hesaplarında ülkelerine düştüğü iddia edilen füze parçasının fotoğrafını paylaşırken, söz konusu parçanın S300 füzesine ait olduğunu, menzilinin 200 km olduğunu, Rusya’nın 1000 km uzaktan Ukrayna’yı vurmak için S300 füzesi kullanamayacağını belirterek, Ukrayna’nın Rus Kalibr füzesini düşürmek için fırlattığı S300 füzesinin yanlışlıkla Polonya toprağına düştüğünü ileri sürdü.

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CUMHURBAŞKANI'NDAN POLONYA'YA DÜŞEN FÜZEYE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’ya düşen füzelere ilişkin “Rusya’nın alakamız yoktur demesi bizim için önemli. Biden’ın bu füzelerin Rus yapımı olduğunu açıklaması herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermiştir. Bu bir teknik arıza olabilir, bu nedenle inceleme şarttır” dedi.