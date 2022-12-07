POMEM başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

29. POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Ön başvuru sürecinin ardından sınav ve mülakatlara hak kazanan adaylar için başvuru ücreti de duyurduldu. Sınava girmek isteyenler adaylar, "POMEM başvuru ücreti nasıl yatırılır, sınav tarihi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

29. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.

POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bilgilendirme geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

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POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.