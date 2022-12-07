Özgün POMEM başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
ÖZGÜN HABERLER

POMEM başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınav için hazırlıklara başladı. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru ücretlerinin bankaya yatırılması gerekiyor. Peki, 29. dönem POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM başvuru ücreti nereye, nasıl yatırılacak? İşte konuya ilişkin bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
POMEM başvuru ücreti: 29. dönem POMEM sınav ücreti nereye, nasıl yatırılacak?
POMEM başvuru ücreti

29. POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Ön başvuru sürecinin ardından sınav ve mülakatlara hak kazanan adaylar için başvuru ücreti de duyurduldu. Sınava girmek isteyenler adaylar, "POMEM başvuru ücreti nasıl yatırılır, sınav tarihi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

29. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.

POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Bilgilendirme geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

Kimi güldürdü kimi ağlattı

Kimi güldürdü kimi ağlattı

Dinleyeni en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar.
Mide bulandıran yöntem

Mide bulandıran yöntem

​Yediği yemeğin parasını ödememek için yaptığı pes dedirtti.
Darbe yapıp Alman İmparatorluğunu kuracaklardı: Şafak baskınıyla 25 kişi gözaltında

Yerli ve milli imkanlarla modernize edildi.

Bidon bidon sakladı: Gören şaşkına döndü.

Dünyanın gözü bu bölgede: Türkiye'de heyecanlandıran keşif.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.