POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. Dönem POMEM sınavlarına katılım sağlayanlar, sonuçlar için araştırmalarına devam ediyor. 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları merak kazandı.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.