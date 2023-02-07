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Portland Trail Blazers 108-127 Milwaukee Bucks
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 19 sayı farkla kazanan Doğu Konferansı temsilcisi Bucks, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Detroit Pistons-Boston Celtics: 99-111
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 91-114
Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 116-124
Houston Rockets-Sacramento Kings: 120-140
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 128-104
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 111-124
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 141-114
Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 108-127