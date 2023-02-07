|
Özgün

NBA'de Blazers'ı yenen Bucks, serisini 8 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 127-108 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Brook Lopez 27, Jrue Holiday 20 sayı kaydetti. Damian Lillard'ın 28 sayıyla oynadığı Blazers'ta, Anfernee Simons 21, Josh Hart 14 sayı üretti. Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks maç özetine ve NBA’de günün diğer sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:52 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Portland Trail Blazers 108-127 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 108-127 Milwaukee Bucks

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 19 sayı farkla kazanan Doğu Konferansı temsilcisi Bucks, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

PORTLAND TRAİL BLAZERS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Detroit Pistons-Boston Celtics: 99-111

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 91-114

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 116-124

Houston Rockets-Sacramento Kings: 120-140

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 128-104

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 111-124

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 141-114

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 108-127



#Portland Trail Blazers
#Milwaukee Bucks
#NBA
#Damian Lillard
#maç özeti
1 hour ago
default-profile-img
NBA'de Blazers'ı yenen Bucks, serisini 8 maça çıkardı
MSB: Hatay'da enkaz altındaki bir vatandaş daha kurtarıldı
Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti
Hatay'dan bir güzel haber daha geldi: 30 saat sonra beş kişi sağ çıkarıldı
Fuat Oktay açıkladı: Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu
Avşar Otel kurtarma çalışmalarında bir kişi sağ olarak çıkartıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.