NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'e 140-120 yenildi. Bu sezon 30. galibiyetini alan Kings'te, Domantas Sabonis 16 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Keegan Murray 30, Malik Monk 20 sayıyla oynadı. Jalen Green'in 27 sayı attığı ev sahibi ekipte ise Kenyon Martin Jr. 18 sayı, 8 ribaunt, Alperen Şengün de 15 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı. Houston Rockets - Sacramento Kings maç özetine ve NBA’de günün diğer sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.