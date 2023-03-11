|
Reklam
Reklam
Özgün

5 golün atıldığı maçta kazanan taraf Porto oldu: Porto 3-2 Estoril

Portekiz Premier Lig 24. haftasında Porto evinde Estoril’i konuk etti. Tam 5 golün atıldığı maçta kazanan taraf 3-2’lik skorla Porto oldu. Goller dakika 9’ Marko Grujc 27’ Tiago Gouveia, 31’ Andre Franco, 67’ Chico Geraldes ve 73’ Mehdi Taremi’den (pen.) geldi. Porto bu sonuçla puanını 57’ye çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Porto - Estoril maç özetini izlemek ve Portekiz Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:08 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Porto 3-2 Estoril

Porto 3-2 Estoril

Portekiz Premier Lig 24. haftasında Porto ve Estoril karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

PORTO - ESTORİL MAÇ ÖZETİ

Porto - Estoril maç özetini izlemek için

PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU





#Porto
#Estoril
#Portekiz Premier Lig
#Marko Grujc
#Mehdi Taremi
39 dakika önce
default-profile-img
5 golün atıldığı maçta kazanan taraf Porto oldu: Porto 3-2 Estoril
Bakan Akar: Bütün yaralar sarılmadan durmamız mümkün değil
Polonya sınırında hareketlilik: Rusya'nın ardından Belarus için de harekete geçtiler
Orhan Ak takımı motive etmeye çalışıyor: Sahaya odaklanın
Nüfus Müdürlüğü'nden seçim öncesi afetzedeler için 'adres beyanı' bilgilendirmesi
Pakistan 23 Mart'a kadar Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır gönderecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.