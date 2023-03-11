Porto 3-2 Estoril
Portekiz Premier Lig 24. haftasında Porto ve Estoril karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
PORTO - ESTORİL MAÇ ÖZETİ
PORTO - ESTORİL MAÇ ÖZETİ
PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU
PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU
#Porto
#Estoril
#Portekiz Premier Lig
#Marko Grujc
#Mehdi Taremi
39 dakika önce
5 golün atıldığı maçta kazanan taraf Porto oldu: Porto 3-2 Estoril
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