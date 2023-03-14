UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-1 biten ilk maçın rövanşında Manchester City evinde RB Leipzig’i konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 3 kez karşı karşıya gelen takımlardan Leipzig’in bir galibiyeti City’nin bir galibiyeti bulunuyor. Oynanan son karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Manchester City bu akşam Erling Haaland ve Philip Foden gibi golcü oyuncularıyla galibiyet peşinde olacak. RB Leipzig ise Timo Werner ve Dani Olmo gibi usta oyuncularıyla gol ve goller bulmaya çalışacak. Peki Manchester City - RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve detayları.