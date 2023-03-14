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Şampiyonlar Ligi'nde Porto Hakan Çalhanoğlu'lu Inter'i konuk ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-0 biten ilk maçın rövanşında Porto evinde Inter’i konuk ediyor. Portekiz’de oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 5 kez karşı karşıya gelen takımlardan Inter’in 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlardan Porto 1 kez galip gelirken 1 maçta beraberlikle sonuçlandı. Hakan Çalhanoğlu’lu Inter bu akşam gol yollarında Romelu Lukaku’yu kullanacak. Porto’nun ise en büyük kozu Mehdi Taremi olacak. Peki Porto - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

11:29 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Porto - Inter

Porto - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Porto ve Inter karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PORTO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Porto - Inter maçı bu akşam
saat 23.00
'da başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

> Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçın üçünü kaybeden Porto, bu üç mağlubiyeti de deplasmanda aldı. Portekiz ekibi iç sahadaki iki karşılaşmada ise mağlubiyet yaşamadı (1G 1B).

> Avrupa kupalarında Portekiz takımlarına konuk olduğu sekiz maçın sadece birini kazanan Inter (3B 4M), son iki ziyaretinden mağlup döndü.

> Avrupa kupalarında İtalya temsilcilerini ağırladığı son dört maçı kazanan Porto, bu galibiyetleri Roma, Juventus, Milan ve Lazio'dan aldı. Deplasmanda Portekiz ekibini mağlup eden son İtalyan ekibi ise Juventus'tu (Şubat 2017).

> Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçını kazandığı beş eşleşmenin dördünde tur atlayan Inter, sadece 2005/06'da Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Villarreal'e elendi.

> Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçını kaybettiği yedi eşleşmenin altısında elenmekten kurtulamayan Porto, sadece 2018/19'da Roma karşısında yoluna devam edebildi.




#Porto
#Inter
#Hakan Çalhanoğlu
#Szymon Marciniak
#UEFA Şampiyonlar Ligi
2 saat önce
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Şampiyonlar Ligi'nde Porto Hakan Çalhanoğlu'lu Inter'i konuk ediyor
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