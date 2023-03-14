Porto - Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Porto ve Inter karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
> Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçın üçünü kaybeden Porto, bu üç mağlubiyeti de deplasmanda aldı. Portekiz ekibi iç sahadaki iki karşılaşmada ise mağlubiyet yaşamadı (1G 1B).
> Avrupa kupalarında Portekiz takımlarına konuk olduğu sekiz maçın sadece birini kazanan Inter (3B 4M), son iki ziyaretinden mağlup döndü.
> Avrupa kupalarında İtalya temsilcilerini ağırladığı son dört maçı kazanan Porto, bu galibiyetleri Roma, Juventus, Milan ve Lazio'dan aldı. Deplasmanda Portekiz ekibini mağlup eden son İtalyan ekibi ise Juventus'tu (Şubat 2017).
> Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçını kazandığı beş eşleşmenin dördünde tur atlayan Inter, sadece 2005/06'da Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Villarreal'e elendi.
> Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçını kaybettiği yedi eşleşmenin altısında elenmekten kurtulamayan Porto, sadece 2018/19'da Roma karşısında yoluna devam edebildi.