Özgün Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyurdu
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Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyurdu!

Prefabrik ev yardımı başvurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yardım programları kapsamında, betonarme ve prefabrik ev yapım yardımlarına başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. Peki, prefabrik ev yardımı başvurusu ne zaman yapılacak, gereken şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Prefabrik- betonarme ev yapımı başvurusu: Prefabrik ev başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
Prefabik ev yardımı

Halihazırda 40 bin TL olarak süregelen prefabrik ev yapım yardımının 150 bin TL seviyesine çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili duyuruyu Kabine Toplantısına yaptı. Peki, Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PREFABRİK EV YARDIMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından vatandaşlara verilecek desteklere yönelik açıklamalarda bulunarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yardım programları, 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik.” İfadelerini kullandı.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yardımdan faydanlanmak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NE KADAR?

2022 yılında ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL’ye kadar destek verilir.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri sıralarken, \"Bugün kabine toplantımız bayağı neşeliydi, canlıydı. Bakan arkadaşlarım bayağı iyi hazırlanmışlar. Milletimize belli müjdeleri verelim diye.\" ifadelerini kullandı.
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İLK MÜJDE ÇİFTÇİLERE
\"Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarında KDV oranı yüzde 8'e düşerek üreticilerimize yıllık 3 milyar destek sağlamıştık.\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Güneş enerji santralleri teşvik ederek hem kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını, hem de üretim fazlasını ulusal sisteme satabilmelerinin yolunu açmıştık. Bugün de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz.\" açıklamasında bulundu.
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ELEKTRİK FATURASI HASATTAN SONRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak.\" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Çiftçilerimizin önceki dönemden kalan elektrik borçları için Ziraat Bankası vasıtasıyla kolaylık getiriyoruz. 5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek.

Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, ana paradan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.\"
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ÇALIŞANLARA FATURA DESTEĞİ

\"Çalışanlara ödenen elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 TL'ye olan kısmına vergi muafiyete getiren, yurtdışında çalışan işçilere ödenen ücretleri istisna tutan üç düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.\" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Yardım programları, 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik.\"
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Sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara verildiği anlayışıyla sistemin sürekli geliştirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

\"Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.
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Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek.

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\"ÖĞRENCİLERİN BESLENME YARDIMINI 60 TL'YE ÇIKARTIYORUZ\"

Başvuran her öğrencimiz kredi, şartları tutan öğrencilerimiz burs alabilmektedir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılmasına ve geçmişteki borçların silinmesine ilişkin düzenleme ekim ayında Meclis gündemine gelecektir.
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Geçmişte gerginlik sebebi olan üniversite harçlarını biz kaldırdık. Üniversite öğrencilerine bir de müjde vermek istiyoruz, ek yerleştirmelerin devam ettiği, fiyatlarını değiştirmediğimiz yurtlarda kalan öğrencilerimizin beslenme yardımını 25 TL'den 60 TL'ye çıkartıyoruz.

Böylece beslenme yardımını 2,5 katlık artışla aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz. Amacımız öğrencilerimize yurtlarımıza kaliteli ve doyurucu yemek sunmaya devam etmektir.
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Geçtiğimiz hafta sonu Sakarya'da toplu açılış töreni vesilesiyle vatandaşlarımızla ardından da seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerimizle bir araya geldik. Özellikle gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmada haklarına, özgürlüklerine, geleceklerine sahip çıkma iradelerini 2023'de sandıkta gösterme konusunda görmekten memnuniyet duydum.\"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada çiftçi, öğrenci ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik pek çok müjde verdi. "Bugün kabine toplantımız neşeliydi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin elektrik faturalarını hasat sonunda ödeyebileceğini belirtirken, öğrencilerin de beslenme yardımının artırıldığını duyurdu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdelerin detayları...


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