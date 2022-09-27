Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyurdu!

Halihazırda 40 bin TL olarak süregelen prefabrik ev yapım yardımının 150 bin TL seviyesine çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili duyuruyu Kabine Toplantısına yaptı. Peki, Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PREFABRİK EV YARDIMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından vatandaşlara verilecek desteklere yönelik açıklamalarda bulunarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yardım programları, 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik.” İfadelerini kullandı.

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PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yardımdan faydanlanmak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NE KADAR?

2022 yılında ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL’ye kadar destek verilir.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.