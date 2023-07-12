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Bakan Vedat Işıkhan paylaştı: İş yerleri ve sigortalıların prim ödemeleri ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz’de selden etkilenen iş yerleri ve sigortalıların prim ödemelerinin 1 yıla kadar erteleneceğini sosyal medya hesabında açıkladı. Peki hangi borçlar ne kadar ertelendi? İşte detaylar.

13:06 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Prim borç erteleme müjdesi Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi

Prim borç erteleme müjdesi Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi

Sel felaketinin esir aldığı Karadeniz Bölgesi’ne yapılan yardımlar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni bir açıklama geldi. Işıkhan, Batı Karadeniz’de selden etkilenen iş yerleri ve sigortalıların prim ödemelerinin 1 yıla kadar erteleneceğini duyurdu.

Prim ödemeleri ertelendi mi?

Bakan Işıkhan, Batı Karadeniz'de selden etkilenen işverenler ile sigortalıların bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerinin 1 yıla kadar erteleneceğini bildirdi.

Hangi borçlar ne kadar ertelendi?

Bakan Işıkhan ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş olan borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruların da afetin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar ertelenebileceğini belirtti.


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#prim borçları
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
#sgk
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