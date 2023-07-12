Prim borç erteleme müjdesi Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi
Sel felaketinin esir aldığı Karadeniz Bölgesi’ne yapılan yardımlar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni bir açıklama geldi. Işıkhan, Batı Karadeniz’de selden etkilenen iş yerleri ve sigortalıların prim ödemelerinin 1 yıla kadar erteleneceğini duyurdu.
Prim ödemeleri ertelendi mi?
Bakan Işıkhan, Batı Karadeniz'de selden etkilenen işverenler ile sigortalıların bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerinin 1 yıla kadar erteleneceğini bildirdi.
Hangi borçlar ne kadar ertelendi?
Bakan Işıkhan ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş olan borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruların da afetin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar ertelenebileceğini belirtti.