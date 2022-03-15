Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TURKOVAC’ı geliştiren Özdarendeli’ye ödül

Son zamanlar Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin kim olduğu ile ilgili sıkça soru soruluyor. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir? Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kaç yaşında? Prof. Dr. Aykut Özdarendeli nerelidir? Detaylar haberimizde...

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından ’14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri’ sahiplerine tevdi edildi. Ödüller kapsamında ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle ERÜ tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı 14 Mart Bilim Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

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Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir? Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kaç yaşında? Prof. Dr. Aykut Özdarendeli nerelidir?

11 Nisan 1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya’nın Çumra ilçesinde, lise öğrenimini Malatya lisesinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi girdi ve 1991 yılında mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Samsun’da askerliğini tamamladı. 1993 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji programında doktoraya başladı ve 1997 yılında doktora yaptı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı.

1998-2001 yılları arasında Amerika’da Tennessee Üniversitesinde posdoktoral çalışmalar yaptı. 2004 yılında Doç. Dr. ünvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Özdarendeli'nin dah önce Kırın Konga ateşli hastalığına karşı da aşı çalışmalarında bulunduğu öğrenildi.

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