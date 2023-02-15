UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG evinde Bayern Münih’i konuk etti. Bayern Münih deplasmanda Fransız devi PSG’yi 1-0 mağlup etti. Gol dakika 53’de Kingsley Coman’dan geldi. PSG’nin genç yıldızı Kylian Mbappe maçın 57. dakikasında oyna girsede sonuca etki edemedi. Bayern Münih’in savunma oyuncusu Benjamin Pavard dakika 90’da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. PSG - Bayern Münih maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
09:20 . 15/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
PSG 0-1 Bayern Münih maç özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maç Bayern Münih’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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