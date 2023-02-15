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Bayern Münih deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG evinde Bayern Münih’i konuk etti. Bayern Münih deplasmanda Fransız devi PSG’yi 1-0 mağlup etti. Gol dakika 53’de Kingsley Coman’dan geldi. PSG’nin genç yıldızı Kylian Mbappe maçın 57. dakikasında oyna girsede sonuca etki edemedi. Bayern Münih’in savunma oyuncusu Benjamin Pavard dakika 90’da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. PSG - Bayern Münih maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:20 . 15/02/2023 Wednesday
Yeni Şafak
PSG 0-1 Bayern Münih maç özeti

PSG 0-1 Bayern Münih maç özeti

#Bayern Münih
#PSG
#maç özeti
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Messi
#Mbappe
#Neymar
28 dakika önce
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Bayern Münih deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup etti
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