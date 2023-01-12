Messi golle döndü

Fransa ligi 18. hafta karşılaşmasında PSG evinde Angers’i ağırladı. Maç lider PSG’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
PSG - ANGERS MAÇ ÖZETİ
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FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
Fransa ligi 18. hafta karşılaşmasında PSG evinde Angers’i ağırladı. Maç lider PSG’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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