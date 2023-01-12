Messi golle döndü Fransa Lig 1 18. hafta son maçında lider Paris Saint-Germain evinde Angers’i konuk etti. Maç PSG’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 5’ Hugo Ekitike ve 72’ Lionel Messi’den geldi. Bu sonuçlarla PSG puanını 47’ye çıkararak en yakın rakibine 6 puan fark attı. PSG - Angers maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

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