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Messi golle döndü

Fransa Lig 1 18. hafta son maçında lider Paris Saint-Germain evinde Angers’i konuk etti. Maç PSG’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 5’ Hugo Ekitike ve 72’ Lionel Messi’den geldi. Bu sonuçlarla PSG puanını 47’ye çıkararak en yakın rakibine 6 puan fark attı. PSG - Angers maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ PSG 2-0 Angers Maç Özeti İzle (VİDEO)
PSG 2-0 Angers

Fransa ligi 18. hafta karşılaşmasında PSG evinde Angers’i ağırladı. Maç lider PSG’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

PSG - ANGERS MAÇ ÖZETİ

  • PSG - Angers maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU


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