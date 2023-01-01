PSG 2-0 Borussia Dortmund Maç Özeti İzle
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu ilk maçında evinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Maç PSG’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet goller Mbappe ve Hakimi’den geldi. PSG - Borussia Dortmund maç özeti haberimizde.
PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray - Kopenhag maç saati, yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11'leri Yeni Şafak'ta. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında evinde Kopenhag’ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı daha önce bir kez ağırlayan sarı-kırmızılılar grup aşamasındaki karşılaşmayı 3-1 kazandı. Deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve play off mücadelelerinde güçlü rakiplerini eleyen Galatasaray ilk grup maçında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 1. haftasında Barcelona evinde Royal Antwerp’ü konuk etti. İlk 25 dakikada 3 gol bulan Barcelona 2. yarıda iki gol daha kaydederek maçtan 5-0 galip ayrıldı. Galibiyet golleri Joao Felix (2), Robert Lewandowski, Gavi, Jelle Bataille’den geldi. Barcelona - Royal Antwerp maç özetini izlemek için ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Manchester City evinde Kızılyıldız’ı konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi Manchester City 3 gol bularak rakibini 3-1 mağlup etti. Goller dakika 45’ Osman Bukari, 47’ ve 60’ Julian Alvarez, 73’ Rodri’den geldi. Manchester City - Kızılyıldız maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupların puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
AFC Şampiyonlar Ligi E Grubu 1. haftasında Persepolis evinde Al Nassr’ı konuk etti. Persepolis’de Milad Sarlak dakika 52’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı karttan sonra Al Nassr etkili oyununu sergilemeye devam etti. Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo’nun gol atamadığı maçta Al Nassr rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 62’ Abdulrahman Ghareeb ve 72’ Mohammed Al Nakhli’den geldi. Persepolis - Al Nassr maç özeti ve AFC Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Lazio evinde Atletico Madrid’i konuk etti. 29. dakikada Pablo Barrios Rivas’ın attığı golle 1-0 öne geçen Atletico maçın 90 dakikasını 1-0 önde götürdü. Lazio 90+5’te son atakta korner kazandı ve kaleci Ivan Provedel köşe vuruşunda kalesini terk ederek rakip sahaya geldi. Köşe vuruşunda kafayla gol kaydeden Ivan Provedel takımını ipten aldı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Lazio - Atletico Madrid maç özetini izlemek ve gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının 1. haftası dün akşam oynanan maçlarla start verdi. Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam E, F, G ve H gruplarında dün akşam toplamda 8 maç oynandı. Bu maçlarda 23 gol kaydedildi. Gecenin açılış maçı Milan - Newcastle United arasında oldu ve maç 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.