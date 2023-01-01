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Paris Saint Germain - Borussia Dortmund düellosunda kazanan taraf PSG oldu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu 1. haftasında PSG evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. Nefes kesen maçta ev sahibi PSG rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 49’ Kylian Mbappe, (pen.) ve 58’ Achraf Hakimi’den geldi. PSG - Borussia Dortmund maç özetini izlemek, UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu ve maç sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:58 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
PSG 2-0 Borussia Dortmund Maç Özeti İzle

PSG 2-0 Borussia Dortmund Maç Özeti İzle

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu ilk maçında evinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Maç PSG’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet goller Mbappe ve Hakimi’den geldi. PSG - Borussia Dortmund maç özeti haberimizde.

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

PSG - Borussia Dortmund maç özetini izlemek için

PSG - BORUSSİA DORTMUND MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI






#PSG
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#F grubu
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