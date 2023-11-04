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PSG evinde Montpellier'i 3-0 mağlup etti | ÖZET

Fransa Lig 1 11. haftasında PSG evinde Montpellier’i konuk etti. Maç PSG’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 10’ Kang-in Lee, 58’ Warren Zire Emery ve 66’ Vitinha’dan geldi. PSG ligde 7. galibiyetini alarak 24 puanla zirvedeki yerini korudu. Montpellier ise 11 puanla 11. sırada yer aldı. PSG - Montpellier maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:02 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:02 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fransa Lig 1 11. haftasında PSG evinde Montpellier’i 3-0 mağlup etti.

Fransa Lig 1 11. haftasında PSG evinde Montpellier’i 3-0 mağlup etti.

PSG, Fransa Lig 1’de 11. haftada Montpellier ile karşılaştı. Lee, Emery ve Vitinha’nın golleriyle PSG maçtan 3-0 galip ayrıldı. Achraf Hakimi 2 asist yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. PSG - Montpellier maç özeti haberimizde.

PSG - MONTPELLİER MAÇ ÖZETİ

PSG - Montpellier maç özetini izlemek için

PSG - MONTPELLİER MAÇ SONUCU

FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU

FRANSA LİG 1 GOL KRALLIĞI





#PSG
#Montpellier
#Fransa Lig 1
27 dakika önce
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PSG evinde Montpellier'i 3-0 mağlup etti | ÖZET