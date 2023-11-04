Fransa Lig 1 10. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Brest ile karşılaştı. Kylian Mbappe’nin yıldızlaştığı maçta PSG 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 16’ Warren Zaire Emery, 28’ Kylian Mbappe, 44’ Steve Mounie, 52’ Jeremy Le Douaron ve 89’ Kylian Mbappe’den geldi. PSG ligde 6. galibiyetini alarak 21 puanla 2. sırada yer aldı. Brest ise 3. yenilgisini alarak 15 puanla 6. sırada yer aldı. Brest - PSG maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.