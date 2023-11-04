Fransa Lig 1 11. haftasında PSG evinde Montpellier’i 3-0 mağlup etti.
PSG, Fransa Lig 1’de 11. haftada Montpellier ile karşılaştı. Lee, Emery ve Vitinha’nın golleriyle PSG maçtan 3-0 galip ayrıldı. Achraf Hakimi 2 asist yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. PSG - Montpellier maç özeti haberimizde.
PSG - MONTPELLİER MAÇ ÖZETİ
PSG - MONTPELLİER MAÇ ÖZETİ
PSG - MONTPELLİER MAÇ SONUCU
PSG - MONTPELLİER MAÇ SONUCU
FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
FRANSA LİG 1 PUAN DURUMU
FRANSA LİG 1 GOL KRALLIĞI
FRANSA LİG 1 GOL KRALLIĞI
#PSG
#Montpellier
#Fransa Lig 1
27 dakika önce