PSV Eindhoven 2-0 Sevilla
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda PSV ve Sevilla karşı karşıya geldi. Maç PSV’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken bu sonuç kupaya veda etmesine engel olamadı.
PSV EİNDHOVEN - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
PSV EİNDHOVEN - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
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#Fabio Silva
1 saat önce
PSV, Sevilla karşısında 2-0 kazandı ve kupaya veda etti
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