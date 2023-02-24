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PSV, Sevilla karşısında 2-0 kazandı ve kupaya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında PSV Eindhoven evinde Sevilla’yı konuk etti. İlk maçta rakibine 3-0 mağlup olan PSV bu maçı 2-0 kazandı ama bu sonuç tur için yetersiz oldu. Sevilla adını son 16 turuna yazdırırken PSV turnuvaya veda etti. Goller dakika 77’ Luuk de Jong ve 90+5’ Fabio Silva’dan geldi. Maçın 90+7. dakikasında PSV’de Mauro Junior kırmızı kart gördü. PSV Eindhoven - Sevilla maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:22 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
PSV Eindhoven 2-0 Sevilla

PSV Eindhoven 2-0 Sevilla

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda PSV ve Sevilla karşı karşıya geldi. Maç PSV’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken bu sonuç kupaya veda etmesine engel olamadı.

PSV EİNDHOVEN - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ

PSV Eindhoven - Sevilla maç özetini izlemek için


#PSV
#Sevilla
#UEFA
#Avrupa Ligi
#maç özeti
#Fabio Silva
1 saat önce
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PSV, Sevilla karşısında 2-0 kazandı ve kupaya veda etti
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