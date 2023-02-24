UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Monaco evinde Bayer Leverkusen’i konuk etti. İlk maçtan 3-2 galip gelen Monaco evinde Bayer Leverkusene 3-2 mağlup oldu. Uzatmalara giden maçta eşitlik bozuldu ve penaltı atışlarına geçildi. Bayer Leverkusen penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Goller dakika 13’ Florian Wirtz, 19’ Wissam Ben Yedder, 21’ Exequiel Palacios, 58’ Amine Adli ve 84’ Breel Embolo’dan geldi. Monaco - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.