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ADO Den Haag, kupada PSV'ye 3-1 yenilerek elendi

Hollanda KNVB Kupası çeyrek finalinde PSV Eindhoven evinde ADO Den Haag’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekip PSV’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 12’ Johan Bakayoko, 21’ Guus Til, 54’ Ibrahim Sangare ve 56’ Malik Sellouki’den geldi. Ibrahim Sangare'nin attığı nefis gol maça damga vurdu. Bu sonuçla PSV Eindhoven yarı finale yükselirken ADO Den Haag kupaya veda etti. PSV Eindhoven - ADO Den Haag maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:01 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
PSV Eindhoven 3-1 ADO Den Haag

PSV Eindhoven 3-1 ADO Den Haag

Hollanda KNVB Kupası çeyrek finalinde PSV Eindhoven ve ADO Den Haag karşı karşıya geldi. Maç PSV’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı ve ADO Den Haag kupaya veda etti.

PSV EİNDHOVEN - ADO DEN HAAG MAÇ ÖZETİ

PSV Eindhoven - ADO Den Haag maç özetini izlemek için



#ADO Den Haag
#PSV Eindhoven
#Hollanda KNVB Kupası
#çeyrek final
#Ibrahim Sangare
38 dakika önce
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ADO Den Haag, kupada PSV'ye 3-1 yenilerek elendi
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