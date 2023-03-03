PSV Eindhoven 3-1 ADO Den Haag
Hollanda KNVB Kupası çeyrek finalinde PSV Eindhoven ve ADO Den Haag karşı karşıya geldi. Maç PSV’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı ve ADO Den Haag kupaya veda etti.
PSV EİNDHOVEN - ADO DEN HAAG MAÇ ÖZETİ
PSV EİNDHOVEN - ADO DEN HAAG MAÇ ÖZETİ
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#Hollanda KNVB Kupası
#çeyrek final
#Ibrahim Sangare
38 dakika önce
ADO Den Haag, kupada PSV'ye 3-1 yenilerek elendi
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