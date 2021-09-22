PTT çalışma saatleri: PTT saat kaça kadar açık?

PTT'nin posta, banka ve kargo hizmetlerinden yararlanacak olan vatandaşlar için PTT çalışma saatlerini merak etmekte. Peki, güncel PTT kargo açılış ve kapanış saatleri, PTT kargo öğle arası saati ne?

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalıdır. PTT çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgi için en yakın PTT sorgulama linki üzerinden bilgi alabilirsiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı bölgelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.

PTT ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA?

PTT'den yapılan açıklamaya göre hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30 - 13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. İllerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürlerimiz de yetkilendirilmiştir.

REKLAM

PTT HAFTA SONLARI ÇALIŞIYOR MU?

Posta sektörünün üst kurulu BTK tarafından dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi yönündeki talimatı doğrultusunda her türlü önlem alınarak bütün gönderi türlerine ait dağıtım hizmetlerimiz verilmektedir. Kayıtlı gönderilerin tesliminde ise temassız teslim modeli geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. PTT Kargo hafta içi ve cumartesi günleri çalışmaktadır. Pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

PTT KARGO TAKİP SORGULAMA NASIL

YAPILIR?

PTT Kargo takip hizmeti, PTT’nin resmi internet sayfası ve e-Devlet kapısı üzerinden sunulan online hizmettir. Tüm PTT müşterileri web sayfası ve mobil uygulama üzerinden günün her saatinde sorgulama işlemi yapabilir. PTT Kargo gönderi sorgulama sayfası üzerinden kargonun durumu hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

Bilgisayar ya da akıllı cihazlarınızdan PTT resmi internet sayfasına giriş yapın.

REKLAM

Sayfa açıldıktan sonra, ekranın sağ üst kısmında bulunan menü seçeneğine tıklayın. Açılan menü

kategorisinden “Gönderi Takibi” yazısına basın.

Tarayıcınızda yeni sekmede gönderi takip sayfası açılır. Bu sayfa üzerinde barkod numarası ve

güvenlik kodu bilgilerinin girilmesi beklenir.

Bütün bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra, kargonuzun durumunu öğrenmek için

“sorgula” seçeneğine basın.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

EN YAKIN PTT ŞUBESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bulunduğunuz yere en yakın PTT şubesinin nerede olduğunu il ve ilçe bilgisini girerek aşağıdaki bağlantı linkini kullanarak bulabilirsiniz.

REKLAM

EN YAKIN PTT ŞUBESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN