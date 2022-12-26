Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek?

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi yeni yılda izleyicilerin beğenisine sunulacak. İsmail Fidan'ın yönetmenliğini yapıp müziklerini hazırladığı filmin senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı.
RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi, 6 Ocak 2023'te minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.
SERİNİN DİĞER FİLMLERİ MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ
Serinin ilk filmi "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 2 milyon, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ise 3,5 milyon seyirciye ulaşmıştı.