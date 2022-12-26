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Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek?

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi Galaktik Tayfa çok yakın zamanda vizyona giriyor. TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"da, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macera anlatılıyor. Yaklaşık üç yılda, 100 kişilik bir ekibin çalışması sonucu tamamlanan serinin 3. filminde, Karadenizli ve Trakyalı iki karakterin yanı sıra Hayri'nin kader arkadaşı olacak uzaylı "Zobi" karakteri de izleyici karşısına çıkacak. Peki Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek?
Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi yeni yılda izleyicilerin beğenisine sunulacak. İsmail Fidan'ın yönetmenliğini yapıp müziklerini hazırladığı filmin senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı.

RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi, 6 Ocak 2023'te minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

SERİNİN DİĞER FİLMLERİ MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Serinin ilk filmi "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 2 milyon, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" ise 3,5 milyon seyirciye ulaşmıştı.

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