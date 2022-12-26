Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek? TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi Galaktik Tayfa çok yakın zamanda vizyona giriyor. TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"da, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macera anlatılıyor. Yaklaşık üç yılda, 100 kişilik bir ekibin çalışması sonucu tamamlanan serinin 3. filminde, Karadenizli ve Trakyalı iki karakterin yanı sıra Hayri'nin kader arkadaşı olacak uzaylı "Zobi" karakteri de izleyici karşısına çıkacak. Peki Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar.

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