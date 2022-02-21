Ramazan 2022: Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar her yıl heyecanla on bir ayın sultanını karşılıyorlar. Üç aylar bu sene 2 Şubat tarihinde başladı. Üç ayların gelmesiyle Ramazan ayı için bekleyiş ve heyecan yaşanıyor. 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? İşte yılın ilk orucunun tutulacağı tarih...

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