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Ramazan 2022: Oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar her yıl heyecanla on bir ayın sultanını karşılıyorlar. Üç aylar bu sene 2 Şubat tarihinde başladı. Üç ayların gelmesiyle Ramazan ayı için bekleyiş ve heyecan yaşanıyor. 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? İşte yılın ilk orucunun tutulacağı tarih...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan 2022: Oruç ne zaman başlıyor?
ramazan

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan hangi tarihte ne zaman? Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. 2022 Ramazan’ın ne zaman olacağı gündemde yoğun şekilde araştırılıyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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