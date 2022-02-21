Ramazan 2022: Oruç ne zaman başlıyor?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan hangi tarihte ne zaman? Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. 2022 Ramazan’ın ne zaman olacağı gündemde yoğun şekilde araştırılıyor.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba