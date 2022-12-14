Özgün 2023 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
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2023 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

2023 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde resmi ve dini bayram günleri de araştırılıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023’te Mart ayına denk geliyor. Tatil planı yapmak isteyenler ise daha şimdiden tatil tarihlerini sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün? Bu yıl Ramazan Bayramı hangi gün olacak? Bayram tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün?

Her sene büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı, evlere bereket ve neşe vermektedir. Ramazan bolluğu ve birliği temsil eden kutsal aylardan biridir. Sahur vaktinde niyet edilen oruçlar, iftar zamanında okunan ezan ile açılır. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ülke genelinde resmi tatil kabul edilen özel günler arasında yer alıyor.

2023 Ramazan Başlangıcı ne zaman hangi gün?

23 Mart Perşembe günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

2023 Kadir gecesi ne zaman?

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün bayram?

  1. Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
  2. Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
  3. Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

3 günlük 2023 Ramazan Bayramı tatil süresi 21, 22, 23 Nisan 2023 tarihlerini kapsamaktadır.

Üç aylar 2023 ne zaman başlayacak?

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip gecesi - 26 Ocak Perşembe

Miraç gecesi - 17 Şubat Cuma

Berat gecesi – 6 Mart Pazartesi

2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

  • Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
  • Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
  • Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

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