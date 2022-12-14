2023 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? 2023 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde resmi ve dini bayram günleri de araştırılıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023’te Mart ayına denk geliyor. Tatil planı yapmak isteyenler ise daha şimdiden tatil tarihlerini sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

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