2023 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Her sene büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı, evlere bereket ve neşe vermektedir. Ramazan bolluğu ve birliği temsil eden kutsal aylardan biridir. Sahur vaktinde niyet edilen oruçlar, iftar zamanında okunan ezan ile açılır. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ülke genelinde resmi tatil kabul edilen özel günler arasında yer alıyor.
2023 Ramazan Başlangıcı ne zaman hangi gün?
23 Mart Perşembe günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
2023 Kadir gecesi ne zaman?
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı arefesi hangi gün?
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün bayram?
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Ramazan Bayramı kaç gün tatil?
3 günlük 2023 Ramazan Bayramı tatil süresi 21, 22, 23 Nisan 2023 tarihlerini kapsamaktadır.
Üç aylar 2023 ne zaman başlayacak?
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip gecesi - 26 Ocak Perşembe
Miraç gecesi - 17 Şubat Cuma
Berat gecesi – 6 Mart Pazartesi
2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
- Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
- Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
- Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
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