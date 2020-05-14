Ramazan 21 gün iftar menüsü
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İMSAKİYE 2020 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Akşama ne pişirsem diyenler için lezzetli ve kolay tarifler

21. gün iftar menüsü

Bereketli Ramazan ayının yavaş yavaş sonuna yaklaşırken, bayrama kavuşmanın heyecanı şimdiden hepimizi sarmaya başladı. Biz de Ramazan ayını lezzetli bitirmek için size özel iftar menüleri hazırladık.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma ekibinin hazırladığı 21. gün menüsü
Lokma ekibinin hazırladığı 21. gün menüsü

Bereketin habercisi olan Ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu mübarek ay kısa bir süreliğine hem evimize hem de gönlümüze huzur getirdi. Biz de bu ayda iftar sofralarınıza lezzetli yemek tariflerimiz ile konuk olmak istedik. Son iftarlarımızı da çeşitlendirmeye ve eldeki imkanlarla en lezzetli şekilde sunmaya çalışıyoruz.

21. gün iftar menüsü

Kuru Bamya Çorbası

Osmanlı mutfağının vazgçilmezi olan bamya taze ve kuru yapısıyla tam bir vitamin deposu. Bu çorba içinizi ısıtacak.

Tarif için tıklayınız: Kuru Bamya Çorbası

Erikli ve Taze Sarımsaklı Bahar Dolması

Sizi lezzetli mi lezzetli Gaziantep mutfağına götürüyoruz. Antep'in insanları bu dolma sayesinde baharın gelişini anlıyorlarmış. O zaman denemeye değer bir tarifle şimdiden afiyet olsun.

Tarif için tıklayınız: Erikli ve Taze Sarımsaklı Bahar Dolması

Pastırmalı Muska Börek

Böreğin içerisinde pastırmayı kim sevmez ki? Bu lezzete bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Pastırmalı Muska Börek

Yaban Mersinli Limonlu Revani

Revani tatlısını yaban mersini ile denediniz mi? Bu eşsiz tatlı çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Tarif için tıklayınız: Yaban Mersinli Limonlu Revani

20. gün iftar menüsü
RAMAZAN
20. gün iftar menüsü

18. gün iftar menüsü
RAMAZAN
18. gün iftar menüsü

17. gün iftar menüsü
RAMAZAN
17. gün iftar menüsü

16. gün iftar menüsü
RAMAZAN
16. gün iftar menüsü
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