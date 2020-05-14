Bereketin habercisi olan Ramazan ayını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu mübarek ay kısa bir süreliğine hem evimize hem de gönlümüze huzur getirdi. Biz de bu ayda iftar sofralarınıza lezzetli yemek tariflerimiz ile konuk olmak istedik. Son iftarlarımızı da çeşitlendirmeye ve eldeki imkanlarla en lezzetli şekilde sunmaya çalışıyoruz.
21. gün iftar menüsü
Kuru Bamya Çorbası
Osmanlı mutfağının vazgçilmezi olan bamya taze ve kuru yapısıyla tam bir vitamin deposu. Bu çorba içinizi ısıtacak.
Tarif için tıklayınız: Kuru Bamya Çorbası
Erikli ve Taze Sarımsaklı Bahar Dolması
Sizi lezzetli mi lezzetli Gaziantep mutfağına götürüyoruz. Antep'in insanları bu dolma sayesinde baharın gelişini anlıyorlarmış. O zaman denemeye değer bir tarifle şimdiden afiyet olsun.
Tarif için tıklayınız: Erikli ve Taze Sarımsaklı Bahar Dolması
Pastırmalı Muska Börek
Böreğin içerisinde pastırmayı kim sevmez ki? Bu lezzete bayılacaksınız.
Tarif için tıklayınız: Pastırmalı Muska Börek
Yaban Mersinli Limonlu Revani
Revani tatlısını yaban mersini ile denediniz mi? Bu eşsiz tatlı çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday.
Tarif için tıklayınız: Yaban Mersinli Limonlu Revani