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Altı asırlık gelenek

Altı asırlık gelenek

04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
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Osmanlı padişahlarından 2. Murat döneminde sadrazamlık yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında inşa ettirilen Çorum Osmancık'taki İmaret Aşevi'nde, geçmişte olduğu gibi bugün de yardım geleneği sürdürülüyor. Osmanlı'nın son dönemine kadar yoksullara sıcak yemek dağıtılan, özellikle Ramazan ayında iftar ve sahur ikramlarının yapıldığı imarethanenin geleneği bugün de yaşatılıyor. Günlük 1500 kişilik sıcak yemek hazırlanan aşevinde, belediye personeli tarafından iftardan önce 400 haneye ulaştırılıyor. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İmaret Aşevi'nde ilçeye özgü 6 asırlık geleneğin yaşatıldığını dile getirdi. Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Duman, şunları kaydetti: “600 yıldır devam eden bir geleneği sürdürüyoruz. Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılmaktadır. İhtiyaç sahiplerimiz de bu vesileyle Ramazan ayını en güzel şekilde ifa etmektedirler.”



#Aktüel
#Ramazan
#Toplum

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