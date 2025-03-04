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Hem susatmıyor hem bağışıklığı güçlendiriyor: Ramazan sofralarının gözde içeceği

Hem susatmıyor hem bağışıklığı güçlendiriyor: Ramazan sofralarının gözde içeceği

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:494/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
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Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bir lezzet olan Meyan kökü, Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Susuzluk hissini bastırdığı için yoğun talep görüyor. Sağlık için de birçok mucizevi etkisi bulunuyor. Peki, meyan şerbeti nasıl yapılır, faydaları neler?

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan meyan kökü, günümüzde de pek çok yörede farklı şekillerde tüketilmeye devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle faydaları saymakla bitmeyen meyan köküne talep arttı.

Birden fazla kullanım şekli olan meyan kökü bir yandan kaynatılıp içilirken bir yandan ise şerbeti yapılarak damakları şenlendiriyor. 

Meyan kökü faydaları neler?

Meyan kökünden yapılan çay üst solunum yolu enfeksiyonları, öksürük gibi rahatsızlıklara iyi gelirken şerbeti ise susuzluk hissini bastırdığı için Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

“Su ihtiyacını azaltan bir ürün”

Aktar Orhun Özfidancı, meyan kökünden yapılan şerbetin susuzluk ihtiyacını azalttığını söyleyerek, “Ramazan ayında meyan kökü şerbeti Meyan kökü dal halinde veya ağaç kökü halinde bulunur. Püskül halinde de satılır. Bu meyan dalı kaynatılıp demledikten içilir. Öksürüğe ve solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.


Ramazan ayında da çok güzel şerbeti yapılır, su ihtiyacını azaltan bir üründür. Ramazan ayının gelmesiyle beraber meyan köküne gelen talepler arttı.

Hem şerbet olarak hem de Ramazan ayının hava geçişlerinin olduğu bir aya denk gelmesi nedeniyle meyan köküne ilgi yoğun. Antioksidan bir ürün hem demlenebiliyor hem de meyan dalı soyup emilebilir" şeklinde konuştu.

Meyan kökü için malzemeler;

1 kök meyan kökü

3 litre su

Yapımı çok pratik

Eğer meyan kökü şerbetini akşamleyin hazırlıyorsanız, meyan köklerini beklemeye almak için sabaha kadar bekletmelisiniz.


Suyu tencereye alın üzerine kökleri koyun. 1,5 saat kadar suda bekletmeniz yeterli olacaktır. 1.5 saat bekledikten sonra meyan kökleri lifleri tencerenin içinden sıkılarak alın. 


Daha sonra bir süzgeçle süzerek bir kaba boşaltın. Tamamen meyan kökü şerbeti olması için meyan kökleri tülbentten geçirilerek iyi bir şekilde süzün.


Bu süzme işlemi bir kez daha tekrarlanarak meyan kökü şerbeti içinde tortu ve yabancı madde olmasını engellemiş oluruz.



Meyan kökü şerbeti hazırlarken buradaki püf noktası, meyan kökü şerbetinin dibinde tortu birikmemesidir.

#Meyan Kökü
#Meyan Kökü Şerbeti Tarifi
#Ramazan
#oruç

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