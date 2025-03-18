Hamamönü'nde Ramazan coşkusu

İftar sonrası adeta bayram yerine dönüşen Hamamönü’nde semtin daracık sokaklarında kurulan renkli dükkanlar ve buraları dolduran insan seli ziyaretçilere bambaşka bir atmosfer sunuyor. Akşam ezanının okunması ve iftar sofralarının kurulmasının ardından, Hamamönü de yavaş yavaş hareketlenme başlıyor. Sokaklar, hediyelik eşya tezgahları, Osmanlı şekerleri, pamuk şekerler ve dumanı tüten kumpirlerin kokusuyla dolup taşıyor. Renk renk şal ve takı tezgahları, eski zamanlardan kalma ahşap dükkanlarla bir araya gelerek nostaljik bir manzara sunuyor. Kalabalık, birbiri ardına dizilmiş dükkanları gezerken, ara sıra kuşlarla fotoğraf çektirenleri, ellerinde pamuk şekerleriyle gezen çocukları görmek mümkün. Kimi dükkanlarda geleneksel el sanatları sergilenirken, bazı köşelerde halk oyunlarının ritmi duyuluyor.