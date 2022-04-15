Metaverse'de ibadeti ilahiyatçılar yorumladı: Sanal ibadet mümkün mü?

Metaverse’de sanal hac ile gündeme gelen ve dini görevlerin sanal ortamda yapılması tartışmalarına sanal teravih ve sanal iftar da eklendi. Meta evrende gerçekleştirilen ibadetlerin dini karşılığının olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Kimi ilahiyatçılar gelişen teknolojiyle birlikte sanal ibadetin tam anlamıyla yeterli olmasa bile dini olarak kişinin niyetinin önemli olduğunu dile getirirken, kimi ilahiyatçılar bunun mümkün olmadığını ancak ibadetlerin öğrenimi için kullanılabileceğini söyledi. Yeni Şafak konuyu uzmanlarına sordu.

Dr. Muhammed Kızılgeçit

MANEVİ DUYGU HİSSEDİLMELİ

Metaverse gibi evrenlerde yapılacak ibadetlerin kısmen geçerli olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçit, ibadetleri yerine getirirken kişinin manevi niyeti önemlidir dedi. Doç. Kızılgeçit, “Bir ibadetin mekânsal olarak yerine getirilmediği zaman kabul görmemesi gibi bir durum yoktur. Hangi dine mensup olursak olalım gerek meta evrende gere mistik anlamda yapılan ibadet belirli anlamda kabul görecektir. Burada önemli olan kişinin manevi duygusudur” diye konuştu.

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Doç. Dr. Muhammet Özdemir

SANAL İBADET OLMAZ

Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Özdemir de İslam hukukuna göre ibadetlerin sanal ortamda yapılmasının mümkün olmadığı görüşünde. Doç. Özdemir, “Sanal alanda ibadet, engeli bulunan kişiler için Diyanet’in yayınlayacağı ruhsatla beraber uygun olacaktır. Onun dışında ibadetleri kişilere öğretirken, eğitim amaçlı kullanılabilir. Metaverse, ticaretin yapıldığı ve bu temele dayanan bir evren olduğu için de burada ibadet yapılması uygun değildir” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haberli

EĞİTİM İÇİN KULLANILABİLİR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haberli ise “Metaverse’de ibadet yapılması ancak eğitim dahilinde uygun olabilir” görüşünü dile getirdi. Haberli, şöyle devam etti: “Metaverse bedenen ifa edilmesi gereken namaz benzeri ibadetler için uygun değildir. Fakat kurumsal olarak Metaverse içerisinde varlık gösteren dini kurum ve kuruluşlara zekâtın verilmesinde bir sakınca olmayabilir. Bunun yanında kişinin kendisinde dini duyguları uyandıracaksa sanal hac veya benzeri kutsal mekânları Metaverse’de ziyaret etmesi manen faydalı olabilir. Ben de 2010 yılında Second Life içerisinde sanal haccı deneyimlemiştim. Bu noktada ben de dini duygular uyandırdığını hissetim ve gözlemledim. Örneğin bu sene Arabistan, pandemi önlemleri sebebiyle 65 yaş üstü kişilerin, hac yapmalarına izin vermiyor. Bu kişilerin sanal da olsa haccı deneyimlemeleri onları manen iyi hissettirip özlemlerini bir nebze giderebilir.”

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HAYAT Metaverse'de dinimize sahip çıkalım

FOTOĞRAF 10 Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe’yi sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayacak bir Metaverse girişimi başlattı. Müslümanların “Sanal Hacerülesved” (Virtual Blackstone) adı verilen teknoloji girişimiyle ‘Sanal Hac’ yapması mümkün hale geliyor. Söz konusu girişim, Kabe ve Mescidi Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz el Suud tarafından gerçekleştirildi. Sanal Hacerülesved inisiyatifi, Suudi Kraliyeti Sergi ve Müze İşleri Ajansı’nın bir parçası olarak Dijital Sergiler Genel İdaresi tarafından temsil edilecek. Kullanıcılar, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü takarak Hacerülesved taşının dokusuna benzetilerek yapılan bir cisme dokunuyor ve böylece hacdalarmış gibi bir his yaşamaları amaçlanıyor. Tam olarak hac ibadeti yerine getirilmese de bu sayede umre ziyaretine benzer bir deneyim yaşanabileceği belirtiliyor. Simülasyon sayesinde, özellikle yaşlı ve engelli hacı adaylarının, sanal da olsa bu deneyimi yaşamaları mümkün hale gelebilir.<br><br> Hacerülesved, Kabe’nin duvarında yer alan ve Müslümanlarca kutsal sayılan ‘siyah taş’ olarak biliniyor. Hac sırasında hacılar Kabe’yi tavaf ederken, her bir dönüşte bu taşı selamlıyor, el sürüyor ya da öpüyorlar. Bu taşın, Hz. İbrahim’e Cebrail tarafından Cennet’ten getirildiğine inanılıyor. Hürriyet'in haberine göre; Arabistan’ın Mekke’deki hac mekânlarını sanal âleme açması tartışma konusu oldu. Bunun gerçek hac yerine geçip geçmeyeceği akıllarda soru işareti yarattı. İlahiyatçılar, sanal hac olamayacağını ancak deneyenlerin manevi duygularını tatmin edeceğini ve hacca daha tecrübeli gideceği yorumunu yaptılar. \"MANEVİ DUYGULARI TATMİN EDER\"<br><br><br>İlahiyatçı Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu: Sanal hac olmaz çünkü hac şartlarını birebir yaşamak gerekiyor. İnsan teması şart. Gerçek dünyada, gerçek bireylerle yaşanmasıyla hac görevini yerine getirmiş olursunuz. Sanal alem insanları bir araya getirebilir ama hac görevini yerine getirmiş olmazsınız. Sanıyorum, pandemiyle hac görevi ertelendiği için Suudi Arabistan çok baskı altında kaldı. Onu hafifletmek için yapılmış bir uygulama. Hac yapmanın şartlarından biri de oralara gidebilmektir. Orada hacca gitmek ya da haccı yerinde yapmak imkânsız hale gelirse zaten sorumluluğunuz yoktur. Ancak maddi durumları ve sağlık durumları iyi kişilerin üstüne pandemi de kalkmışsa gitmeleri gerekir. O zaman sorumlu olurlar. Bu uygulama duyguları tatmin eder, heyecan verici olabilir. Dolayısıyla hacca gidemeyenler bu imkândan yararlanarak o manevi duygularını tatmin ederler. Şartlar normalleşirse de tecrübeli olarak gitmiş olurlar. Suudi Arabistan, Hz. Peygamber döneminin Mekke-Medine’sinin simülasyonunu yapabilirse bu çok daha heyecan verici olacaktır. \"GÜZEL BİR UYGULAMA ANCAK HAC OLMAZ\"<br><br>Doç. Dr. Emre Dorman: Hac, İslam’ın en temel ve evrensel ibadetlerinden biridir. Ayetlerde de ifade edildiği gibi alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet) Mekke’deki Kâbe’dir. Oraya gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi ziyaret ederek ibadet etmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Ayette de dikkat çekildiği gibi hac ibadeti, atamız Hz. İbrahim’in tüm insanlığa çağrısıdır. Hac ibadeti, farklı dil, renk ve kültüre sahip tüm dünya Müslümanlarının ortak ibadet ve buluşma mekanıdır. Ortak bir ruhu paylaştıkları manevi anlamda arınma mekânıdır. Ayette vurgulandığı gibi insanlar için bir güven, toplanma ve ibadet yeridir. Dolayısıyla bu ruhun yakalanabilmesi ve ibadetin hakkıyla yerine getirilebilmesi için gücü yeten insanların orayı bizzat ziyaret etmesi ve Allah’ın delillerine tanıklık etmesi gerekir. Kâbe’yi ziyaret etmeye gücü yetmeyenler için sanal tur imkânı sağlanması son derece güzel ve yerinde bir uygulama olacaktır. Hac ibadeti, gerçek anlamda onu yerine getirmeye gücü yetmeyen insanlar için bir yükümlülük kılınmadığı için insanların en azından sanal bir ortamda bile olsa oraları ziyaret etmesi güzel bir gelişme olacaktır. Ancak bu güzel uygulama, hac ibadetinin yerine getirilmesini sağlamayacaktır. Doğrusunu Allah bilir.” İlahiyatçılar bunu tartışıyor: Metaverse ile sanal hac kabul olur mu? Suudi Arabistan, Kabe'yi sanal olarak ziyaret edilmesini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. 'Sanal Hacerülesved' adı verilen bir teknoloji girişimiyle artık Hacerülesved taşı sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla ziyaret edilebileceğinin mümkün olduğunu duyurdu. Şaşaırtan kararın ardından yeni girişim ilahiyatçılar arasında tartışma konusu oldu. Peki, Meteverse ile Kabe'ye nasıl gidilir? Sanal hac caiz mi? Metaverse Hac ziyareti caiz mi? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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