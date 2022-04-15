Metaverse'de ibadeti ilahiyatçılar yorumladı: Sanal ibadet mümkün mü?
Metaverse’de sanal ibadet yapılabilir mi sorusunu ilahiyatçılara sorduk. Dr. Muhammed Kızılgeçit, önemli olanın niyet olduğunu belirterek, bu şekilde ibadet edilebileceğini söylerken, Doç. Dr. Muhammet Özdemir, bunun İslam Hukukuna uygun olmadığı görüşünde. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haberli ise “Metaverse’de ibadet yapılması ancak eğitim dahilinde uygun olabilir” görüşünde.
Metaverse’de sanal hac ile gündeme gelen ve dini görevlerin sanal ortamda yapılması tartışmalarına sanal teravih ve sanal iftar da eklendi. Meta evrende gerçekleştirilen ibadetlerin dini karşılığının olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Kimi ilahiyatçılar gelişen teknolojiyle birlikte sanal ibadetin tam anlamıyla yeterli olmasa bile dini olarak kişinin niyetinin önemli olduğunu dile getirirken, kimi ilahiyatçılar bunun mümkün olmadığını ancak ibadetlerin öğrenimi için kullanılabileceğini söyledi. Yeni Şafak konuyu uzmanlarına sordu.
MANEVİ DUYGU HİSSEDİLMELİ
Metaverse gibi evrenlerde yapılacak ibadetlerin kısmen geçerli olduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçit, ibadetleri yerine getirirken kişinin manevi niyeti önemlidir dedi. Doç. Kızılgeçit, “Bir ibadetin mekânsal olarak yerine getirilmediği zaman kabul görmemesi gibi bir durum yoktur. Hangi dine mensup olursak olalım gerek meta evrende gere mistik anlamda yapılan ibadet belirli anlamda kabul görecektir. Burada önemli olan kişinin manevi duygusudur” diye konuştu.
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SANAL İBADET OLMAZ
Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Özdemir de İslam hukukuna göre ibadetlerin sanal ortamda yapılmasının mümkün olmadığı görüşünde. Doç. Özdemir, “Sanal alanda ibadet, engeli bulunan kişiler için Diyanet’in yayınlayacağı ruhsatla beraber uygun olacaktır. Onun dışında ibadetleri kişilere öğretirken, eğitim amaçlı kullanılabilir. Metaverse, ticaretin yapıldığı ve bu temele dayanan bir evren olduğu için de burada ibadet yapılması uygun değildir” ifadelerini kullandı.
EĞİTİM İÇİN KULLANILABİLİR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haberli ise “Metaverse’de ibadet yapılması ancak eğitim dahilinde uygun olabilir” görüşünü dile getirdi. Haberli, şöyle devam etti: “Metaverse bedenen ifa edilmesi gereken namaz benzeri ibadetler için uygun değildir. Fakat kurumsal olarak Metaverse içerisinde varlık gösteren dini kurum ve kuruluşlara zekâtın verilmesinde bir sakınca olmayabilir. Bunun yanında kişinin kendisinde dini duyguları uyandıracaksa sanal hac veya benzeri kutsal mekânları Metaverse’de ziyaret etmesi manen faydalı olabilir. Ben de 2010 yılında Second Life içerisinde sanal haccı deneyimlemiştim. Bu noktada ben de dini duygular uyandırdığını hissetim ve gözlemledim. Örneğin bu sene Arabistan, pandemi önlemleri sebebiyle 65 yaş üstü kişilerin, hac yapmalarına izin vermiyor. Bu kişilerin sanal da olsa haccı deneyimlemeleri onları manen iyi hissettirip özlemlerini bir nebze giderebilir.”