Müslümanlar iftar sofrasına Almanları davet etti: Oruç haksızlığa karşı kalkan olabilmeli

Almanya'nın Ludwigsburg kentindeki İslam Toplumu tarafından gerçekleştirilen iftar programına Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Ludwigsburg Belediye Başkan Yardımcıları Renate Schmetz ve Sebastian Mannl, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve çok sayıda STK temsilcileri katıldı.

Havanın soğuk olmasına rağmen 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler söylendi ve ramazana özel müzikler sunuldu.

Program, Almanlar ve Müslümanlar tarafından beğeniyle izlendi.

Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, ramazan ayının Müslümanların dini yaşamının beş temelinden biri olduğunu ve özel bir anlamı bulunduğunu belirterek "Oruç, kendi içimize döndüğümüz ve bizim için neyin önemli olduğunu düşündüğümüz bir zamandır. Oruç açmak, paylaşılan bir yemekten daha fazlasıdır. Sosyal grupların birbirleriyle konuşmaları için fırsatlar sunar ve önyargılardan uzak, barış içinde bir arada yaşamayı teşvik eder." dedi.

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Koçak, iftarların ortak değerleri keşfetme, pekiştirme ve birbirini tanıma fırsatı sunduğunu vurgulayarak, "Saygı ve hoşgörü, yardımseverlik ve merhamet dinlerin ortak temelidir. Toplumsal barışın temeli hiç kuşkusuz hoşgörüdür. Bir toplumda ya da farklı toplumlar arasında hoşgörü, diğerini kabul etmek ve ona saygı duymaktır. Farklılıklarımız bizi zayıflatmaz, tam tersine zenginleştirir ve güçlendirir." ifadelerini kullandı.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de orucun insanlık tarihi kadar eski bir ibadet olduğuna işaret ederek "Efendimiz Hz. Muhammed orucu tarif ederken 'oruç kalkandır' buyurmaktadır. Şüphesiz oruç yemeden, içmeden, bir kısım nefsi arzulardan uzaklaşmaktan ibaret değildir. Oruç bizi dönüştürebilmelidir, oruç zulme karşılık kalkan olabilmeli, oruç haksızlığa karşı kalkan olabilmeli, oruç insan hakları ihlallerine karşı kalkan olabilmeli, oruç çevremize karşı, dünyamıza karşı, dünyayı adeta yaşanmaz bir yere getirmeye çalışanlara karşı kalkan olabilmelidir." diye konuştu.

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Ergün, "Yaşamış olduğumuz bu topraklarda özellikle vatan edinmiş olduğumuz bu şehirlerdeki tüm insanları bir araya getirmek ramazanın mana ve ruhuna uygun olan bir çalışma. Bu çalışmaların tüm şubelerde yapılmasını tavsiye ediyorum." dedi.





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