Türkiye’de öğrendiklerini Gana’da uyguluyorlar

Türk okullarından mezun Ganalılar, dernek kültürünü ülkerinde yaşatıyor. İbn Haldun Üniversitesinden mezun olan Abdullai Mohammed, Musah Mohammed ve Murtala Mustapha Baba, kurdukları “Birlik Charity Foundation” adlı dernekle, Türkiye’de öğrendikleri yardımlaşma kültürünü örnek alarak Gana’daki öğrencilere destek oluyor.

ÖNCE ÖĞRENCİLERE

Derneğin kurucularından Abdullai Mohammed, derneğin kuruluş hikayesini şöyle anlattı: “Türkiye’de eğitim aldıktan sonra kendi ülkemde bir şeyler yapmak istedim. Arkadaşlarımla ‘Türkiye’de öğrendiğimiz yardımlaşmayı neden Gana’daki toplulukla paylaşmayalım’ diye düşündük. Ve geçen sene Ramazandan önce derneği kurduk.” Mohammed, geçen sene farklı okullardaki öğrencilere yardım ettiklerini, bu sene de öğrenciler dışında ihtiyaç sahibi ailelere de yardım etmeyi hedeflediklerini söyledi.