Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Yetimlerin yüzü güldü

Yetimlerin yüzü güldü

04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'da yaptığı ramazan yardımları kapsamında 500 yetim çocuğa bayramlık hediye ederek sevindirdi. TDV Pakistan ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, Ramazan yardımları kapsamında gittikleri bölgede, çocuklarla vakit geçirdi. Karaçi'ye bağlı Bilal Kasabası'nda düzenlenen programda, yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı ve boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler verildi. Çocuklar, ekiplerin getirdiği kıyafet ve ayakkabılardan beğendiklerini seçerek aldı. TDV görevlisi Hüseyin Örs, Pakistan'daki yardımlarının sürdüğünü belirterek, düzenlenen programla 500 yetim çocuğa bayramlık hediye ettiklerini söyledi. Öte yandan TDV, Ramazan ayı dolayısıyla Güney Sudan'da ihtiyaç sahibi 8 bin 500 kişiye, Mali’de ise 600 kişiye gıda kolisi dağıttı, iftarlık ve bayramlık kıyafet desteği sağladı.



#Aktüel
#TDV
#Ramazan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 7 Mart 2025: Bugün İstanbul'da sahur saat kaçta? Ezana kaç dakika var?