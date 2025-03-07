Yetimlerin yüzü güldü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'da yaptığı ramazan yardımları kapsamında 500 yetim çocuğa bayramlık hediye ederek sevindirdi. TDV Pakistan ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, Ramazan yardımları kapsamında gittikleri bölgede, çocuklarla vakit geçirdi. Karaçi'ye bağlı Bilal Kasabası'nda düzenlenen programda, yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı ve boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler verildi. Çocuklar, ekiplerin getirdiği kıyafet ve ayakkabılardan beğendiklerini seçerek aldı. TDV görevlisi Hüseyin Örs, Pakistan'daki yardımlarının sürdüğünü belirterek, düzenlenen programla 500 yetim çocuğa bayramlık hediye ettiklerini söyledi. Öte yandan TDV, Ramazan ayı dolayısıyla Güney Sudan'da ihtiyaç sahibi 8 bin 500 kişiye, Mali’de ise 600 kişiye gıda kolisi dağıttı, iftarlık ve bayramlık kıyafet desteği sağladı.