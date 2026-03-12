Zekât ve fitre ihtiyaç sahiplerinin bizdeki hakkıdır

Ramazan ayı paylaşma ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı mübarek zamanlardan biri. Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken, zekât ve fitrenin İslam’daki yeri ve toplumsal önemini anlatan Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı, İslam’da zekât ve fitrenin yalnızca bir yardım aracı olmadığını, aynı zamanda toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin hakkını gözeten önemli mali ibadetler arasında yer aldığını belirtti.

MÜLK ALLAH’INDIR

İslam’a göre mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu vurgulayan Avcı, insanların sahip olduğu mal ve imkanların bir emanet olduğunu ifade etti. Zekât, fitre ve sadakanın insanın ahiret hayatı için önemli bir yatırım olduğunu belirten Avcı, bu ibadetlerin aynı zamanda toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin haklarının gözetilmesine vesile olduğunu söyledi. Avcı, “Yüce Allah bir taraftan insana mal ve mülk verirken bir taraftan da bu malda ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğunu açıkça bildirmiştir. Dolayısıyla zekât ve fitre aslında ihtiyaç sahiplerinin bizdeki haklarıdır. İnsan bu ibadetleri yerine getirirken bir iyilik yapmakta değil, Allah tarafından belirlenmiş bir hakkı sahibine teslim etmektedir” ifadelerini kullandı.

MANEVİ HASTALIKLARDAN KORUYOR

Toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin bulunup gözetilmesinin zenginlerin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Avcı, “İhtiyaç sahipleri kendilerine ulaşamazsa bile zenginlerin onları arayıp bulması ve bu haklarını ödemesi gerekir. Bu açıdan her ne kadar ihtiyaç sahiplerinin kendilerine yardım edenlere teşekkür etmesi doğal görünse de aslında zenginlerin ihtiyaç sahiplerine teşekkür etmesi gerekir. Çünkü zekât ve fitre gibi mali ibadetler zenginleri yükümlülükten kurtarmanın yanında cimrilik ve dünya malına aşırı düşkünlük gibi manevi hastalıklardan da korur” dedi.

BEREKETİ ARTIRIR

Zekâtın kelime anlamına da değinen Avcı, bu ibadetin hem malı hem de sahibini arındırdığını ifade ederek şunları söyledi: “Zekât, sözlük anlamına uygun olarak hem malı hem de sahibini temizler ve arındırır. Zekât, fitre ve sadaka maddi olarak mal varlığında bir azalma gibi görünse de aslında bereketi artırır. Yardımseverlerin malına ve ömrüne bereket gelir, ihtiyaç sahiplerinin duaları Allah katında karşılık bulur” dedi.



