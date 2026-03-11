İtikaf günleri başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Yaman, Müslüman'ın genelde yaptığı dünya işlerini bir tarafa bırakıp kendi içine yönelmesi, yaratıcısı ile adeta baş başa kalması ve kendisini onun huzurunda bir muhasebeye tabi tutmasının önemli bir kulluk görevi olduğunu vurgulayarak, itikafın buna imkan ve ortam sağladığını söyledi. Yaman, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'ın itikaf yapabileceğini belirterek, yılın herhangi bir zamanında itikafa girmenin mümkün olmakla birlikte bu ibadetin Ramazan’ın son 10 gününde eda edilmesinin daha faziletli olduğunu vurguladı.

Hazreti Muhammed'in Medine'de geçirdiği Ramazan aylarının son 10 gününde bu ibadeti yerine getirdiğini hatırlatan Yaman, şunları kaydetti: "Özel yönleri ve hükümleri olan bu önemli ibadet cemaatle beş vakit namaz kılınan bir camide yerine getirilir. İtikafın amacı da bunu gerektirmektedir. Zira kişi ancak mescitte dışarıda meşgul eden şeylerden kendisini soyutlar ve nefsini arzu ve isteklerinden uzak tutup bütün vaktini ibadete ayırabilir. Bu ibadetin evde yerine getirilmesi aynı sonuca ulaştırmaz. Dolayısıyla gerçek anlamda ibadete kapanabilmek için mescit gibi kişinin her şeyden soyutlanabileceği bir ibadet mekanında bulunması önem arz etmektedir. Fakat kadınlar güvenlik, mahremiyet ve benzeri gerekçelerle bu hükümden istisna edilmiştir. Onlar itikafı evlerinin bir köşesinde yerine getirirler."