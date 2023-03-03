|
Reklam
Reklam
Özgün

Militao kendi kalesine attı Barca kazandı: Real Madrid 0-1 Barcelona

İspanya Kral Kupası yarı finalinde iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Dün akşam Real Madrid evinde Barcelona’yı konuk etti. Nefes kesen maç Barcelona’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Real Madrid’in 3 numaralı stoper oyuncusu Eder Militao dakika 26’da kendi kalesine golle Barcelona’nın kazanmasını sağlayan skoru elde etti. Barcelona bu sonuçla final için büyük bir avantaj elde etti. Real Madrid - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:46 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Real Madrid 0-1 Barcelona

Real Madrid 0-1 Barcelona

#Real Madrid
#Barcelona
#İspanya Kral Kupası
#Eder Militao
#Benzema
#Xavi
1 saat önce
default-profile-img
Militao kendi kalesine attı Barca kazandı: Real Madrid 0-1 Barcelona
Sağlık ordusunun neferleri yaşadıklarını anlattı: Bir hasta gelip beni alnımdan öptü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki açıklaması: Kentsel dönüşüm uygulamalarına hep birlikte son vermemiz gerekiyor
Bakan Özer: Depremde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere burs
Avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki davalarından vazgeçti
İYİ Parti'de yarın yapılması planlanan GİK toplantısı bugün gerçekleşecek: Akşener'in açıklama yapması bekleniyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.