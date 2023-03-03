Real Madrid 0-1 Barcelona
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geldi. Maç Barcelona’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
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