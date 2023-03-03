Hollanda KNVB Kupası çeyrek finalinde PSV Eindhoven evinde ADO Den Haag’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekip PSV’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 12’ Johan Bakayoko, 21’ Guus Til, 54’ Ibrahim Sangare ve 56’ Malik Sellouki’den geldi. Ibrahim Sangare'nin attığı nefis gol maça damga vurdu. Bu sonuçla PSV Eindhoven yarı finale yükselirken ADO Den Haag kupaya veda etti. PSV Eindhoven - ADO Den Haag maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.