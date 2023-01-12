Real Madrid 1-1 Valencia Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ve Valencia karşı karşıya geldi. Real Madrid penaltı atışlarıyla rakibini 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
REAL MADRİD - VALENCİA MAÇ ÖZETİ
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ve Valencia karşı karşıya geldi. Real Madrid penaltı atışlarıyla rakibini 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
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