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Real Madrid 1-1 Valencia Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalara giden maçta eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda Real Madrid 4-3’lük üstünlük elde ederek adını finale yazdırdı. Maçın golleri dakika 39’ Karim Benzema (pen.) ve 46’ Samuel Lino’dan geldi. Real Madrid - Valencia maç özetine ve penaltı atışlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madrid 1-1 Valencia Maç Özeti İzle (VİDEO)
Real Madrid 1-1 Valencia

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ve Valencia karşı karşıya geldi. Real Madrid penaltı atışlarıyla rakibini 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇ ÖZETİ

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