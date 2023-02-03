İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus evinde Lazio’yu konuk etti. Maçın 44. dakikasında stoper oyuncusu Bremer’in attığı golle Juventus maçı 1-0 kazandı. Juventus bulduğu tek golle yarı finale yükselirken Lazio kupaya veda etti. Juventus - Lazio maçının özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.