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Benzema 3 dakika içinde 2 asist yaptı, Real Madrid kazandı

İspanya La Liga 19. hafta son maçında Real Madrid evinde Valencia’yı konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 52’ Marco Asensio ve 55’ Vinicius Junior’dan geldi. Real Madrid’in golcü oyuncusu Karim Benzema 3 dakika içinde 2 asist yaparak galibiyette büyük rol oynadı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 45’e yükselterek lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi. Real Madrid - Valencia maç özetine ve İspanya La Liga puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:32 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Real Madrid 2-0 Valencia

Real Madrid 2-0 Valencia

İspanya La Liga 19. hafta kapanış maçında Real Madrid ve Valencia karşı karşıya geldi. Real Madrid maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Valencia maç özetini izlemek için

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU




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#Karim Benzema
2 saat önce
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Benzema 3 dakika içinde 2 asist yaptı, Real Madrid kazandı
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