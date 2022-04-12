Real Madrid Chelsea Maçı Skoru: 2-3 ÖZET, Golleri İzle

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Chelsea'yi konuk etti. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu ikinci maçında Real Madrid kendi sahasında Chelsa ile mücadesi 'nin üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Real Madrid Chelsea maçı kaç kaç bitti?

REAL CHELSEA MAÇIN SKORU: 2-3

Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oluyor. Gecenin maçında İngiltere'de Chelsea'yi 3-1'le şoka uğratan Real Madrid, rövanşta rakibini Bernabeu'da ağırlıyor. Real Madrid bu kez kendi sahasında da kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Chelsea sürpriz peşinde... Maç başladı. Chelsea, deplasmanda 15. dakikada Mason Mount'un golüyle 1-0 öne geçti. Chelsea, 51. dakikada Rüdiger'in golüyle durumu 2-0 yaptı. İngiliz ekibi 62. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ancak VAR incelemesi sonrasında top Alonso'nun eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Chelsea 75. dakikada Timo Werner'in golüyle skoru bu kez 3-0'a getirdi. Real Madrid, 80'de Rodrygo'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi. 96. dakikada Madrid farkı azaltan golü Karim Benzema ile buldu. Vinicius Junior asisti yapan oyuncu.Oyuncu, kafa vuruşu ile ağları havalandırdı ve takımını maça tekrar ortak etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda skor 2-3.

REKLAM

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

15. dakika: Mason Mount

51. dakika: Rüdiger

62. dakika: Marcos Alonso

75. dakika:Timo Werner

96. dakika: Karim Benzema

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özeti maçın ardından Exxen TV'de yayınlanacak.

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI ÖZET VE GOLLER