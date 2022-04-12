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Özgün Real Madrid Chelsea Maçı Skoru 2-3 ÖZET, Golleri İzle
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Real Madrid Chelsea Maçı Skoru: 2-3 ÖZET, Golleri İzle

Real Madrid Chealse Maçının ayrıntıları... UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu maçında Real Madrid sahasında Chelsea ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Chelsea ile mücadelesi Chelsea'nin üstünlüğü ile sona erdi. Real Madrid - Chelsea maçının skoru, özeti ve atılan goller merak ediliyor. Real Madrid Chelsesa maçı kaç kaç bitti? Real Madrid Chelsea maçı özet ve golleri içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madrid Chelsea Maçı ÖZET: Skor 1-3 Golleri kim attı?
Real Madrid Chelsea Maçı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Chelsea'yi konuk etti. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu ikinci maçında Real Madrid kendi sahasında Chelsa ile mücadesi 'nin üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Real Madrid Chelsea maçı kaç kaç bitti?

REAL CHELSEA MAÇIN SKORU: 2-3

Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oluyor. Gecenin maçında İngiltere'de Chelsea'yi 3-1'le şoka uğratan Real Madrid, rövanşta rakibini Bernabeu'da ağırlıyor. Real Madrid bu kez kendi sahasında da kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Chelsea sürpriz peşinde... Maç başladı. Chelsea, deplasmanda 15. dakikada Mason Mount'un golüyle 1-0 öne geçti. Chelsea, 51. dakikada Rüdiger'in golüyle durumu 2-0 yaptı. İngiliz ekibi 62. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ancak VAR incelemesi sonrasında top Alonso'nun eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Chelsea 75. dakikada Timo Werner'in golüyle skoru bu kez 3-0'a getirdi. Real Madrid, 80'de Rodrygo'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi. 96. dakikada Madrid farkı azaltan golü Karim Benzema ile buldu. Vinicius Junior asisti yapan oyuncu.Oyuncu, kafa vuruşu ile ağları havalandırdı ve takımını maça tekrar ortak etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda skor 2-3.

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

  • 15. dakika: Mason Mount
  • 51. dakika: Rüdiger
  • 62. dakika: Marcos Alonso
  • 75. dakika:Timo Werner
  • 96. dakika: Karim Benzema

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özeti maçın ardından Exxen TV'de yayınlanacak.

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI ÖZET VE GOLLER

Real Madrid-Chelsea | CANLI
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